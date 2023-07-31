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傳聞是帥哥尺寸！他輪值洗衣服　見室友牛仔褲「穿29腰」驚呆

▲▼牛仔褲,緊身牛仔褲,帆布鞋。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲原PO幫室友洗牛仔褲時驚呆。（示意圖／unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

無意間發現室友「某處尺寸」，他感到驚訝不已！原來是男室友的牛仔褲穿29吋（約74公分），但以衛生福利部國民健康署的標準來看，「男性腰圍應小於35吋（約90公分）、女性腰圍應小於31吋（約80公分）」，讓原PO直呼，「29腰這種腰圍數字，不是應該只會出現在女孩子的衣櫃嗎？」話題引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「男生褲子穿29腰是哪招？」文中表示，他和其他3人共住四人房，家事會輪班做，這周輪到他負責洗衣服。就在要把其中一人的牛仔褲丟洗衣機時，他翻面一看卻驚呆，「發現竟然是29腰的……三小啊？29腰這種腰圍數字，不是應該只會出現在女孩子的衣櫃嗎？」

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貼文引發討論，「很多吧？瘦宅一堆腰很細的不是？四肢也很瘦」、「我以前穿28，現在穿30，超正常的好不好= =」、「我也29啊！正常體型」、「27腰路過，BMI 18.6」、「以前聽過一句話，帥哥都穿29腰」、「BMI正常，體脂不要高，腰圍不超過30吋很普通」、「30以下不止瘦，骨架應該也比較小。」

也有人表示，「瘦宅到底是吃了什麼這麼瘦」、「我以前穿27腰，近年增肌後變成30腰」、「男生體脂肪18以下，29腰正常好嗎」、「高中還買過27腰skinny，現在31都穿不下」、「我大學時也是穿28，現在已經穿34了，lol」、「學生時期28～29腰很正常吧？」

國民健康署吳昭軍署長曾指出，BMI無法反應內臟脂肪的堆積程度，最好定期量腰圍來判斷，而「成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分」就要小心。他建議，腰圍在正常範圍者，配合每年的健檢至少量1次，若腰圍超標者，應配合體重控制，建議每周至少量測1次。

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