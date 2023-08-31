海葵不排除明海警！外圍環流甩雨　周末最靠近

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面，不能排除周五又再度發布海上颱風警報的可能性，周五晚間颱風外圍環流可能為北部、東北部帶來降雨，周末最接近。

吳聖宇在臉書說，對於台灣來說，這次蘇拉颱風可說是擦身而過，雖颱風強度很強，不過範圍很小，狂風暴雨的區域幾乎都是在海面上通過，陸地上大致都是外圍環流所帶來的降雨跟陣風。

吳聖宇指出，預估蘇拉颱風今天（31日）會繼續在台灣海峽南部，向偏西方向移動，逐漸遠離台灣附近，但外圍環流仍將為台灣東半部的宜花東，以及南部的南高屏地區帶來降雨，尤其台東、恆春半島一帶仍可能有較大雨勢發生機會。

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▼目前西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」颱風（由左至右）。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇提到，北部的大台北以及桃園等地，也會有一陣一陣的短暫陣雨；新竹以南到嘉義以北的中部地區持續位於背風面，受颱風外圍環流的影響較小，但預報資料看起來，今天午後在中部可能有局部熱對流雷雨出現的機會。



吳聖宇分析，周五蘇拉颱風已經進一步遠離，颱風警報也解除；但目前位於台灣東方海面的海葵颱風，將會逐漸往琉球群島到台灣東北方海面接近，台灣在兩個颱風之間的低壓帶內，天氣持續不穩定，尤其白天配合熱力作用，熱對流發展可能較為旺盛，局部地區有大雷雨出現的機會。

吳聖宇表示，到了周五晚間，因海葵颱風靠近台灣東北方海域的關係，外圍環流可能為北部、東北部帶來降雨的情況，雨勢的大小還要看海葵颱風接近的程度，同時這也關係到周六的天氣情況。

吳聖宇說，如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面，不能排除周五又再度發布海上颱風警報的可能性，並至少會持續到周六白天；同時周五晚開始到周六，北台灣也可能有局部較大雨勢出現的機會，要等到周日海葵颱風逐漸北上往浙江、長江口一帶移動，外圍環流的影響才有機會減小；不過，低壓帶的環境恐怕還要一直延續到下周，不穩定的天氣仍要維持一段時間。