　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵不排除明海警！外圍環流甩雨　周末最靠近

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面，不能排除周五又再度發布海上颱風警報的可能性，周五晚間颱風外圍環流可能為北部、東北部帶來降雨，周末最接近。

吳聖宇在臉書說，對於台灣來說，這次蘇拉颱風可說是擦身而過，雖颱風強度很強，不過範圍很小，狂風暴雨的區域幾乎都是在海面上通過，陸地上大致都是外圍環流所帶來的降雨跟陣風。

吳聖宇指出，預估蘇拉颱風今天（31日）會繼續在台灣海峽南部，向偏西方向移動，逐漸遠離台灣附近，但外圍環流仍將為台灣東半部的宜花東，以及南部的南高屏地區帶來降雨，尤其台東、恆春半島一帶仍可能有較大雨勢發生機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼目前西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」颱風（由左至右）。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇提到，北部的大台北以及桃園等地，也會有一陣一陣的短暫陣雨；新竹以南到嘉義以北的中部地區持續位於背風面，受颱風外圍環流的影響較小，但預報資料看起來，今天午後在中部可能有局部熱對流雷雨出現的機會。

吳聖宇分析，周五蘇拉颱風已經進一步遠離，颱風警報也解除；但目前位於台灣東方海面的海葵颱風，將會逐漸往琉球群島到台灣東北方海面接近，台灣在兩個颱風之間的低壓帶內，天氣持續不穩定，尤其白天配合熱力作用，熱對流發展可能較為旺盛，局部地區有大雷雨出現的機會。

吳聖宇表示，到了周五晚間，因海葵颱風靠近台灣東北方海域的關係，外圍環流可能為北部、東北部帶來降雨的情況，雨勢的大小還要看海葵颱風接近的程度，同時這也關係到周六的天氣情況。

吳聖宇說，如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面，不能排除周五又再度發布海上颱風警報的可能性，並至少會持續到周六白天；同時周五晚開始到周六，北台灣也可能有局部較大雨勢出現的機會，要等到周日海葵颱風逐漸北上往浙江、長江口一帶移動，外圍環流的影響才有機會減小；不過，低壓帶的環境恐怕還要一直延續到下周，不穩定的天氣仍要維持一段時間。

ET快訊
3天前才發文「幸運我住台灣」！　日籍男星士林惡火送醫
大谷翔平再寫83年新紀錄！　成大聯盟第1人
明換海葵發警報！　離台灣最近時間曝
快訊／少女遭脫衣霸凌！　11人到案全認了
謝忻認再也不看《綜藝大集合》！　翻白眼：把金鐘獎燒掉了
今晚「超級藍月」！100年才4次　招財祕法曝
快訊／旗津淹大水！　渡輪站前店面起火

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市開學新制　全班停課或病假逾3天可申請線上教學　

蘇拉海警「最快20:30解除」　明換海葵發警報！轉中颱周五、六最近

趣味互動探索古生物！台中科博館特展引爆科學好奇心

百年4次「超級藍月」今晚登場　招財祕法曝

海葵不排除明海警！外圍環流甩雨　周末最靠近

女醫抹黑動物YTR「抱蔣萬安」收錢　鄉民起底她背景驚見1數字

三咖督混戰！　3颱「牽一髮動全身」最新路徑曝

台灣躲過一劫！　太平洋高壓「壓著蘇拉」大偏西

三颱共舞！「海葵西修」換北部注意　全台防5天大雷雨

海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

北市開學新制　全班停課或病假逾3天可申請線上教學　

蘇拉海警「最快20:30解除」　明換海葵發警報！轉中颱周五、六最近

趣味互動探索古生物！台中科博館特展引爆科學好奇心

百年4次「超級藍月」今晚登場　招財祕法曝

海葵不排除明海警！外圍環流甩雨　周末最靠近

女醫抹黑動物YTR「抱蔣萬安」收錢　鄉民起底她背景驚見1數字

三咖督混戰！　3颱「牽一髮動全身」最新路徑曝

台灣躲過一劫！　太平洋高壓「壓著蘇拉」大偏西

三颱共舞！「海葵西修」換北部注意　全台防5天大雷雨

海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝

林俊憲看郭台銘逼柯侯「不然一起DIE」　認了賴清德聲量輸柯文哲

「這群人」展榮展瑞都哭了！1關鍵決定明年停更：很掙扎

陸版「ChatGPT」文心一言開放使用　百度搜索增「AI對話」選項

有女友還亂搞曖昧！22歲男深夜遭圍毆　警衝現場帶回14人

高端技轉WHO　她點李彥秀、高嘉瑜：還覺得擺爛、1劑1塊都嫌貴嗎？

中捷塗鴉客刻意換女裝　警過濾120組監視器揪兇！同行：行動失敗

「Ohtani的名字不見了」　大谷翔平被移出聯盟投手排行榜　　

國家公園內「採3千元草藥治心臟病」　同居情侶判6月+罰款50萬

「TOYOTA跨界休旅」泰規將停產！台灣賣到今年底　無緣導入第2代

車速慢到遭檢舉路口違停　駕駛靠「地上黃線」退回罰單

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

情侶8個月「LINE狂傳15萬訊息」！他曝1招查看

海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝

文化大學切割助理教授！聲明文急關留言

更多熱門

相關新聞

三咖督混戰！　3颱「牽一髮動全身」最新路徑曝

三咖督混戰！　3颱「牽一髮動全身」最新路徑曝

目前西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」三個颱風，氣象粉專表示，「三咖督」混戰下，現在可說牽一髮動全身，路徑預報困難度很高，大家要多多注意最新颱風動向。

台灣躲過一劫！　太平洋高壓「壓著蘇拉」大偏西

台灣躲過一劫！　太平洋高壓「壓著蘇拉」大偏西

三颱共舞！海葵西修換北部注意　全台防5天大雷雨

三颱共舞！海葵西修換北部注意　全台防5天大雷雨

海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝

海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

陳揮文：國民黨再不堪也會是第二

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

更多

最夯影音

更多
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面