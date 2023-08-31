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海葵暴風圈可能擦過北北基！路線西折「離台灣更近了」

▲海葵颱風路線西折，離台灣更近。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲海葵颱風路線西折，離台灣更近。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

由於太平洋高壓比預期強盛許多，導致海葵過去路徑明顯西折，也將更接近台灣，中央氣象局預計明日發布海警，未來36小時偏西幅度很關鍵，決定距離台灣有多近，暴風圈有機會擦過雙北、基隆、北海岸陸地。另因颱風快速移動，當路徑確定之後，應變時間會非常短暫。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，由於太平洋高壓比預期強盛許多，導致海葵過去路徑明顯西折，連帶後續路徑也往西調整。不只數值模式，各國官方預測也西修不少。未來36小時偏西幅度很關鍵，決定距離台灣有多近。

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由於颱風快速移動，當路徑確定之後，應變時間會非常短暫。如果颱風會靠近，預計影響時間是週六(02)至日(03)下午，暴風圈有機會擦過雙北、基隆、北海岸陸地。

以此路徑，主要影響區域為：台北到台中、馬祖，尤其山區及北海岸將有劇烈雨勢發生的機會。其他地區視颱風距離遠近而定。海葵逐漸脫離強垂直風切的海域，颱風環流將逐漸整合，開始增強，至少可達中度颱風。

氣象局簡任技正伍婉華表示，由於海葵颱風持續進逼，預計周五晚上到周六離台灣最近，且明日傍晚到入夜可能增強為中颱，氣象局預估會於明日白天發布海上警報，但由於海葵環流不大，路徑如果稍微偏北，可能就不會發布警報，即使發布警報也是「擦邊」。

明後天受到海葵環流影響，北部、馬祖降雨比較明顯，各地都有短暫陣雨，天氣不穩定，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼會有長浪發生。

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