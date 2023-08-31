三咖督混戰！　3颱「牽一髮動全身」最新路徑曝

▲目前西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」颱風（由左至右）。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

目前西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」三個颱風，氣象粉專表示，「三咖督」混戰下，現在可說牽一髮動全身，路徑預報困難度很高，大家要多多注意最新颱風動向。

今年第12號颱風鴻雁周三晚間8時生成，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，預計它將走向日韓方向，對台灣不會有影響，但有可能會牽制海葵颱風，讓海葵路線稍微偏西一點，目前這一報的預測還不至於近台，但也已經是外圍環流會構到的程度。

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▼三颱最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



台灣颱風論壇說，而海葵的走向，又會牽制進到南海的蘇拉颱風路線，所以現在可說牽一髮動全身，路徑預報困難度很高，三腳督的混戰下，隨時可能有新狀況，提醒大家要多多注意最新颱風動向。

中央氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，蘇拉颱風今日逐漸遠離，逐漸朝西北西前進，預計靠近廣東沿海跑到海南島，可能在今晚到周五清晨解除海上警報。

廖經翔分析，海葵颱風預估強度是輕颱上限或中颱下限，往西移動較明顯，路徑偏向西北西，若暴風圈夠靠近，不排除發海警，可能時間點落在周五下半天，預計周六最接近台灣，之後朝浙江海面前進機率較高；鴻雁颱風往北分量較多，不太會有明顯發展，大概維持輕颱強度，朝向日本南方海面。