大陸 大陸焦點 特派現場

氣溫降到-5度！張家界荒野求生臨時喊卡　8人平分212萬獎金

▲張家界荒野求生賽決定終止比賽，8名晉級決賽者評分冠軍獎金。（圖／翻攝微博）

▲張家界荒野求生賽決定終止比賽，8名晉級決賽者評分冠軍獎金。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

外界關注的張家界七星山「荒野求生挑戰賽」因寒流來襲、氣溫驟降至零下5度，主辦方決定提前終止賽事，並宣佈剩下的8名選手全為冠軍，共同平分48萬元人民幣（約212萬元新台幣）獎金，享有終身免費暢遊七星山與張家界景區等特殊權益。主辦方強調，極端低溫恐致失溫與安全事故，停賽是基於選手安全作出的必要決定。

▲張家界荒野求生賽決定終止比賽，8名晉級決賽者評分冠軍獎金。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，七星山景區於12月12日召開新聞通氣會宣佈，受寒潮影響氣溫跌破零下5度，加上規則需調整，第二屆荒野求生挑戰賽自即日起終止。

景區負責人田經理表示，八名決賽選手將被視為共同冠軍，平分總額212萬元（人民幣，下同）獎金，同時獲授「七星山超級VIP」，本人與直系親屬終身免費遊覽七星山，並享張家界300多個景區免票待遇。

主辦方同步推出五項保障措施，包括為選手提供全面體檢、後續健康問題由景區負責、未來同類賽事可直接晉級等。田經理強調，景區還將每年設立20萬元生態修復基金，落實「無痕山嶺」理念，並強調「停賽是為了更專業的重啟」。

在賽事終止前一天，主辦方發出公開信稱，寒潮伴隨雨雪與大風，七星山地形複雜、晝夜溫差大，夜間氣溫恐降至攝氏-5度，進行野外求生活動可能造成失溫、凍傷與滑墜，救援風險亦大幅升高。

據了解，本屆比賽以「生存時間長短」為勝負依據，八名選手已在山林中堅持多日。在極端天候下，持續作業恐導致選手體能透支與判斷力下降，經主辦方反覆研判後，決定提前終止賽事。

荒野求生決賽於11月24日展開，共13名選手入圍，決賽設於海拔約400公尺山地環境內，規則相較半決賽更為嚴苛，選手必須在無補給環境下搭建庇護所、尋找水源與食物，並應對多變氣候，每人配有安全員，可在緊急狀況下求助，原訂堅持最久者可獲20萬元獎金，隨寒潮逼近，賽事最終在外界高度關注下寫下句點。

12/10 全台詐欺最新數據

張家界荒野求生寒潮寒流停賽七星山獎金

