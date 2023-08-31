蘇拉海警「最快20:30解除」　明換海葵發警報！轉中颱周五、六最近

▲蘇拉逐漸遠離，氣象局將於今日晚上解除海警。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風蘇拉持續往西北西移動，中央氣象局預估將於今晚解除海上警報，可能時間點落在晚上20:30、23:30，另外，由於海葵颱風逐漸往西南偏移，明日下半天還可能增強成中度颱風，氣象局預計會於明日白天發布海上警報。

氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉目前位於鵝鑾鼻西南西300公里海上，由於蘇拉移動方向偏西，加上過去有減弱跡象，氣象局預計將於今晚解除海警，可能時間點落在晚上20:30、23:30，但若是路徑更西、減弱速度更快，解除警報時間就會提早。

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▲▼海葵颱風靠近，氣象局將於明日發布海警。（圖／氣象局）

今日花東、南部、澎湖仍有短暫陣雨，宜蘭、桃園以北、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區午後陣雨。桃竹苗、台中受颱風沉降效應影響有36度以上極端高溫，苗栗縣甚至可能衝破38度。今晚到明晨多數地區雨勢緩和，剩下東北部雨勢比較明顯。

由於海葵颱風持續進逼，預計周五晚上到周六離台灣最近，且明日傍晚到入夜可能增強為中颱，氣象局預估會於明日白天發布海上警報，但由於海葵環流不大，路徑如果稍微偏北，可能就不會發布警報，即使發布警報也是「擦邊」。

明後天受到海葵環流影響，北部、馬祖降雨比較明顯，各地都有短暫陣雨，天氣不穩定，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼會有長浪發生。

至於海葵颱風是否會跟另一個颱風鴻雁發生雙颱效應，氣象局預報員趙竑表示，兩個颱風距離太遠，強度也不足，因此目前看來不會發生雙颱效應。雙颱效應意指兩個接近的水旋渦的運動軌跡，會以兩者連線的中心為圓心，繞著圓心互相旋轉。

▲近日天氣預測。（圖／氣象局）