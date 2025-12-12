單月遷入1135人全國最高！人口直逼287萬　台中再推愛胎萬計畫

▲▼台中市單月遷入1135人全國最高，人口直逼287萬。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

根據內政部最新統計，今年11月台中市單月淨遷入1135人，全國最高，其中從雙北遷來的有550人，總人口已達286萬8404人，市政府表示，不但持續提高長照經費，老人健保全額補助，以及六都唯一免費的復康巴士之外，明年更將推動「台中愛胎萬計畫」，讓台中成為更幸福、宜居的城市。

民政局長吳世瑋表示，11月以彰化縣遷入人數最多，達524人，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人，不僅吸引中部縣市民眾移入，也成功吸納其他五都人口，展現強勁的人口磁吸效應。

11月淨遷入人口中，以梧棲區319人居首，其次為太平區204人、北屯區163人、西屯區131人及南屯區82人。

吳世瑋指出，台中近年在大型建設與軌道經濟帶動下，以捷運路網擴張為核心，帶動聯開案與商辦投資熱潮，加上台中海洋館、台中綠美圖及台中國際會展中心等重大建設陸續完工，市府亦同步推動道路改善與新闢工程，吸引企業持續進駐，形成「軌道經濟」與「產業創新」雙引擎，加速城市發展與機能升級。

城市進步的同時，市府也致力打造全齡友善的宜居環境，自市長盧秀燕上任以來，公托從原本的5處增加到46處、親子館從4處擴增至20處，公幼也增加至280班，明年更推動「台中愛胎萬計畫」，持續補助生育前兩名子女的家庭每胎兩萬元，第三胎起逐胎加一萬元，給予新生兒家庭最實質、最溫暖的支持。

此外，市府持續加碼打入長照建設，相關預算自108年的37.55億元提升至今年的83.3億元；並持續實施老人健保全額補助、提供六都最優的「敬老愛心卡」，以及六都唯一免費的復康巴士服務，減輕家庭照護負擔。