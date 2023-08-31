海洋能量偏高「海葵強度相當可觀」　氣象局估明轉中颱＋發海警

▲海葵最新路徑預測。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風海葵明日逼近，中央氣象局將於明日白天發布海上警報，且預計海葵明日傍晚到入夜有機會增強成中度颱風。氣象專家表示，若依照美國模式預測的路徑預報，海洋熱含量屬於中等到偏高，海葵的強度將相當可觀。

氣象局簡任技正伍婉華表示，由於海葵颱風持續進逼，預計周五晚上到周六離台灣最近，且明日傍晚到入夜可能增強為中颱，氣象局預估會於明日白天發布海上警報，但由於海葵環流不大，路徑如果稍微偏北，可能就不會發布警報，即使發布警報也是「擦邊」。

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明後天受到海葵環流影響，北部、馬祖降雨比較明顯，各地都有短暫陣雨，天氣不穩定，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼會有長浪發生。

▲海葵颱風路徑預測。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

臉書粉專觀氣象看天氣表示，若依照目前的預測路徑，最接近台灣的時間約落在周六至下周一之間，海葵颱風過去一段時間受較強風切的干擾，強度增強的幅度受到限制，最新的觀測資料顯示風切已逐漸降低，發展出來的深對流更接近中心位置，型態更佳良好。

接下來若依照歐洲模式預測的路徑，海洋熱含量屬於中等，中間雖然會經過一小段海洋熱含量稍低的海域，但整體來看強度仍會持續增強。若依照美國模式預測的路徑，海洋熱含量屬於中等到偏高，尤其台灣東方海面海洋熱含量相當高，如果走這條路徑，海葵的強度將相當可觀。