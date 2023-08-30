「夏宋會」提醒郭台銘？　夏立言：關公「忠孝節義」精神值得學習

▲「 夏宋會」在關公故鄉山西運城舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／山西運城報導

國民黨副主席夏立言與大陸國台辦主任宋濤今（30）日前往山西運城解州關聖帝君祖廟參訪，傍晚6點半舉行「夏宋會」，宋濤首先指出少了「九二共識」這個定海神針，台海就會驚濤駭浪，夏立言表示認同之餘，也強調兩岸還有很多問題，必須溝通解決。話鋒一轉，夏立言特地強調去關帝祖廟感想，「可以學習到很多忠孝節義的精神，都是我們應該要遵守。」

▲中共中央台辦、國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先發言，談到與夏立言一起參訪關帝的祖廟，通過這埸參訪活動，外界都有深刻的認識。「感受到兩岸同胞，同文同種，同宗同源，有不斷的血緣關係。我們是一家人，任何力量都不能把我們分開。兩岸關係的和平發展，是兩岸共同發展，促進民族復興的正確的道路。」

宋濤繼續說，「堅持『九二共識』，反對『台獨』，是兩岸關係和平發展的共同的政治基礎，也是兩岸關係和平發展的定海神針，沒有這個定海神針啊，台海就會有驚濤駭浪，兩岸關係和平發展要受到損害。」

宋濤強調，「我們願意同中國國民黨一起堅持『九二共識』，反對『台獨』的共同政治基礎，來推動兩岸關係和平發展，來促進兩岸經濟的交流合作，文化融化，進一步深化兩岸在各地的融合，同時通過文化交流，我們進一步促進兩岸同胞的心靈的融合，共同創造中華民族偉大復興的文化。」

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者任以芳攝）

夏立言則說，這次應邀參加「台商台青走晉來」的活動，第一次到山西來，包括（國民黨）團裡面好幾位都是第一次到山西的，對於山西台商比較陌生，今天也看重要的文化觀光景點，來看看台商朋友，與過去老朋友們見面。

夏立言指出，從去年八月到現在，已經是第五次到大陸來訪問，證明一件事情，「我們中國國民黨跟大陸當局有共同的政治基礎，也就是『九二共識』、反對『台獨』，這一點我們在每一個地方都很驕傲，也很大聲的告訴所有的人。」

夏立言也強調，「這次來意義特別，兩岸民間往來的確越來越多，更多朋友到大陸來，增加兩岸的瞭解是很重要，可是不可諱言，我們之間還是有很多問題存在，希望雙方再進一步溝通，把這些問題提出來，我們共同解決最好，否則的話，我們也希望往前繼續努力，希望有一天把這些問題順利解決。」

夏立言表示，「兩岸之間血濃於水，大家一家人，我們會繼續往『和平，繁榮，安定』的路前進。」

▲夏立言與宋濤參訪千年關聖帝君祖廟（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，下午去看關帝廟，關聖帝君是兩岸中國人共同推崇的一個民間傳說人物、英雄人物，也是宗教的人物，也是大家最尊重，談到文武兩界，一個是孔子，一是關公，台灣有許多人敬奉關帝君，與跟關帝祖廟有很多的交流。

夏立言強調，「從他們的這個精神，我們可以學習到很多忠孝節義的精神，都是我們應該要遵守，我覺得今天看這個景點特別有意義。」

最後，夏立言再次重申，「兩岸問題過去一段時間得到大陸方面協助，解決了若干，剩下還沒解決問題，希望能夠雙方繼續努力，我們來共同的把這個問題解決掉。」

▲2013年郭台銘也來過山西運城關聖帝君祖廟，恭請關公來台遶境。圖／記者任以芳攝）

夏立言和宋濤今天上午8點半從山西太原搭乘高鐵前往關公家鄉運城，上午參訪歷史古蹟鸛雀樓、普救寺，下午4點參訪關聖帝君祖廟，接著6點半舉行「夏宋會」，下午行程充滿「關公精神」。

據了解，不只國民黨總統參選人侯友宜篤信關公，鴻海創辦人郭台銘也是多年信奉關公，2013年3月29日，郭台銘親赴大陸山西運城迎請關公來台21天的繞境活動，期間出動大型包機等資源，前後花費800多萬台幣。

原本喊出團結的郭台銘本月28日宣布參選總統，被外界認為沒有遵守承諾，影響國民黨選情。好巧不巧，這次「夏宋會」就選在關公故鄉山西運城，兩人刻意參訪當年郭台銘迎請關公的祖廟，讓外界有無限聯想，是否暗示郭台銘莫忘初心，信守承諾，不要二心。