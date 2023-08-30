暗示郭台銘失信？「夏宋會」參訪關公廟　宋濤特地讀「這段誓詞」

記者任以芳／山西運城報導

國民黨副主席夏立言與大陸國台辦主任宋濤今（30）日下午4點前往山西運城解州關聖帝君祖廟參訪，似乎暗示失信的郭台銘。因為祖籍山西的郭台銘也篤信「關公」，日前宣布參選衝擊國民黨選情，遭外界批評背棄「忠義」。這次「夏宋會」特地選在關公老家運城，參訪過程中，宋濤看見對於「結義圖石碑」一段誓詞「背義忘信，天人共戮」，特地強調讀誦一次，頗具深意。

夏立言與宋濤昨結束山西太原2023年「台商台青走晉來」，今天上午8點半搭高鐵，大約兩個多小時前往關公老家運城後，先去當地博物館參觀，下午4點前往有1400多年歷史的解州關聖帝君祖廟參訪，這樣安排讓人充滿想像空間。

兩人抵達後，進行參訪，關聖帝君廟前兩行牌匾，立刻吸引宋濤和夏立言注意。解說員介紹，「這是近代書法家于右任書法，『忠義二字團結中華兒女，春秋一書代表民族精神』」。

介紹完後，宋濤立刻說，「寫得真好！」夏立言也一直點頭，表示認同。解說員也特地解釋廟裡有許多牌坊，像是大義參天、不二心，都是關公在生前忠貞不二、俠肝義膽的故事。

廟裡除了保存古蹟，還有台灣政治人物致贈匾額，其中前國民黨主席連戰匾額「忠義仁勇」、親民黨主席宋楚瑜的匾額「道沐兩岸」高掛廟裡建築。

▲宋濤對於桃園三結義最後一句誓詞很有興趣。（圖／記者任以芳攝）

接著兩人來到結義亭，裡面有一個歷史悠久的石碑「結義圖石碑」，講述劉備、關羽、張飛桃園三結義的故事，廟方擺放同盟會的誓詞。

結尾最後一段話又引起宋濤注意，當解說員介紹完，換下一個景點，宋濤特地留步，指著誓詞唸了最後一段話，「背義忘恩，天人共戮。」夏立言聽完後，微笑不語。

來到君子亭時，解說員解釋，「體現一種團隊精神，也就是不能單個去拜，拜的時候，劉、關、張本來就是一個團隊，這些拜劉關張的人，也是一個團隊，他是在這裡集中起來，大家在這再沐手，然後體現的是一種君子精神。」過程中，夏立言和宋濤都是邊聽邊點頭。

▲夏立言與宋濤參觀山西運城千年歷史關公廟。（圖／記者任以芳攝）

接著兩人繼續參觀廟裡最具代表性的關聖帝君像，這間廟宇也和篤信關公的鴻海創辦人郭台銘有很深淵源。2013年他斥資800多萬台幣迎請運城關公來台遶境21天，引起轟動。當時出巡的關帝聖君聖像，需要16人抬神轎，包括青龍偃月刀及漢壽亭侯印，都是大陸列為一級古物。

時隔多年，夏立言和宋濤選在這個時間來到關帝廟參觀，暗藏深意。原訂今天傍晚6點舉行「夏宋會」理應可以在山西太原舉行，但刻意安排在運城，行前兩人特地去參訪關老爺，彷彿有隔空傳達訊息。

今年農曆6月24日關聖帝君聖誕前夕，同樣篤信關公的國民黨總統參選人侯友宜特地釋出「關公影片」，影片內容強調「重然諾」，被外界解讀是暗指郭台銘。

原本喊話團結下架民進黨的郭台銘，日前高調宣布參選2024年總統大選，衝擊國民黨選情，如今「夏宋會」特地選在關公家鄉舉行，國民黨似乎別有用意，一方面傳達關公忠義的民族精神，一方面隔空喊話郭台銘，早日歸隊，團結一心，別有二心。

