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竹山正覺寺大士爺文化祭邀信眾齊聚祈福　活動獎品超豐富

▲竹山正覺寺擴大舉辦第3屆南投縣宗教文化系列活動─2023竹山大士爺文化祭。（圖／竹山正覺寺提供，下同）

▲竹山正覺寺擴大舉辦第3屆南投縣宗教文化系列活動─2023竹山大士爺文化祭。（圖／竹山正覺寺提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

祖廟位於嘉義民雄、獲祖廟認證為「第一分靈」的竹山正覺寺觀音大士，香火延傳至今165年，為帶動地方產業發展，推動竹山大士爺文化祭，今年已邁入第三屆，將於9月7至9日登場。

竹山正覺寺於 25 日舉行大士爺文化祭記者會，廟方主委籃志文指該廟祖廟位於嘉義民雄，相傳於清咸豐8年，嘉義縣民雄一位雜貨郎到南投竹山鎮賣雜貨，經過現今廟址時，因內急如廁而將隨身配帶香火籤先掛於樹上，就此遺忘後離去；爾後當地居民發現一到夜裡，此地常現靈光，有人好奇於白天前往查看，發現該塊掛在樹上的香火籤木板正面寫著：「打貓觀音大士神位」，背面書寫「七月廿三日聖誕」香火籤，便開始加以膜拜且甚為靈驗，並獲嘉義祖廟認証「第一分靈」，香火延傳至今164年。

▲竹山正覺寺擴大舉辦第3屆南投縣宗教文化系列活動─2023竹山大士爺文化祭。（圖／竹山正覺寺提供）

▲竹山正覺寺擴大舉辦第3屆南投縣宗教文化系列活動─2023竹山大士爺文化祭。（圖／竹山正覺寺提供）

籃志文表示，有鑑於嘉義民雄大士爺祖廟每年舉辦文化祭三天，皆吸引30萬人造訪，萬人空巷、場面熱鬧，因此多方奔走努力在南投舉辦大士爺文化季，同時獲祖廟同意鼎力相助，並榮任協辦單位。

▲竹山正覺寺擴大舉辦第3屆南投縣宗教文化系列活動─2023竹山大士爺文化祭。（圖／竹山正覺寺提供）

活動自9月5、6日先進行全日的各宮寺廟誦經讚揚，9月7日（農曆7月23日）上午9時40分舉行開幕儀式，至9日三天為文化祭的重頭戲：特別是9日晚間8時30分，眾信徒於正覺寺廟前廣場福進行「神聖大士爺」祈福升天。

此外，活動3日都規劃超大型美食街及民俗藝品、政令宣導及救護攤位，同時有女團及網紅熱情表演，現場範圍自大禮路到大明路口、三角圓環沿前山路至大明路口，凡消費美食、文藝產品等每達100元即贈送摸彩券1張，且天天都有摸彩活動，獎品豐富。

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