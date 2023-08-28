詐團夫妻檔正面曝！撈250億買93筆逢甲房產　搖身變「S級房東」

▲台中一名53歲李男與妻子林女是詐團首腦，10年間以投資詐騙千名台灣人近250億。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

刑事局日前破獲一起大宗詐騙案，查出以李嫌為主的詐團，利用假期貨投資，騙取民眾相信「保證獲利6%」，10年來有上千人掉入圈套，吸金250億。檢警追查，李嫌和同樣是成員的妻子林女，瘋狂在台中逢甲商圈買屋，累積93筆房產，市值1億多，再將其出租變成「爽賺第二筆」，化身台中「S級房東」，2人被逮後房產全數扣押，不法所得落得一場空。

台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官，自去年指揮刑事局中打、調查局台中調查處、台中市第五警分局以及內政部保四總隊，追查國內40多家人頭公司，疑似非法吸金並且將境外資金移轉洗錢，果真追出幕後一名主嫌李男，先後成立名為「薩X亞」的人頭公司，並且在台灣以「澳洲USG」經營外匯及期貨交易，最早自2012年就開始非法吸金，直到被逮，近10年間已經吸金8億3293萬美金，折合台幣約249億8805萬。

警方去年8月先逮捕李姓主嫌等15人，該15人負責對外招攬民眾投資，並在今年逮捕30多名洗錢成員，總計本案逮捕47人。集團首腦李嫌被查扣8輛名車、28只名牌包，當中包含要價1500萬起跳的豪華賓利、1000多萬藍寶堅尼、保時捷等等，另有93筆房地產，市值高達1億4900萬。

據了解，53歲主嫌李男，妻子是同為詐團成員的53歲林女，2人自開始行騙後，將不法所得陸續買入豪車名包，出入有千萬豪車代步，28只名牌包就算「每日一換」也要近月才背得完。更誇張的是，夫妻檔「生意頭腦好」，將錢全部再購入逢甲商圈的透天、商辦，收取租金，搖身一變成包租公、包租婆。

2人每月靠著收租賺入大把鈔票，卻自知從事非法詐騙集團，反而住在「租來的」七期豪宅，就是要隨時轉移居住地，規避檢警查緝。不過，經過檢警長期間追蹤，仍難逃法網，遭到逮捕，全數房產、名車、名牌包以及現金都被扣押，變得身無分文，法院考量非公訴證據充足，加上財產都已全數扣押、無逃亡之虞，2人皆以50萬交保，近日起訴。