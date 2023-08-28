新北警妻竟是詐團幹部！招募車手被收押　他私查個資遭送辦

▲海山分局外觀。（圖／資料畫面）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局2022年逮捕4名詐諞集團幹部，均遭檢方聲押獲准，事後調查發現，其中一名女幹部的丈夫竟是海山警分局警員，經內部調查顯示，警員無積極證據有參與詐騙集團，但曾非因公私自查他人個資，並坦承知道妻子與詐團有聯繫，依違反個資法移送偵辦。

三重警分局去年偵辦假投資詐騙案，有30多位民眾受騙，詐騙金額高達700多萬元，經報請新北檢察官指揮偵辦，接獲銀行通報警示帳戶有不明金流，當場逮補23歲許姓取款車手，起獲詐騙贓款200多萬元。

警方後續追查，逮捕24歲李姓女子、28歲張男、24歲林男及27歲蕭女等4名詐騙集團幹部，其中李女負責招募車手及收簿工作，還提供自己帳戶供詐團洗錢，經檢察官起訴後聲押獲准。

檢警調查發現，李女的丈夫竟是新北市海山警分局丁姓警員，於是通報督察室展開調查。海山警分局表示，得知丁員疑涉不法情資後，本分局即向新北地檢署表達「警紀警辦」決心，報請檢察官指揮本分局自檢查辦，發現丁員曾以警政資訊系統非因公查詢年籍、素行資料及使用車輛等個資。

但經調查，尚查無積極證據可證明丁員有參與詐欺集團非法行為，或利用職權予以包庇、洩密或瀆職行為，但有不當查詢個人資料部分，將依違反個人資料保護法移請新北地檢署偵辦。