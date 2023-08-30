聲援柯文哲？郭台銘怒轟民進黨　連獎學金都能批鬥「失去良知」

▲郭台銘怒轟民進黨，連獎學金都批鬥失去良知。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日稱自己拿過「杜聰明獎學金」，遭質疑是說謊，而後杜家人提供杜聰明生前的帳本佐證，仍引發外界熱議。鴻海創辦人郭台銘30日就在臉書痛批，「如果連領獎學金都可以批鬥，代表這是一個失去良知的政黨」，沒想到到了選舉，民進黨連這也能當做攻擊題材，無聊透頂至極。

「如果連領獎學金都可以批鬥，代表這是一個失去良知的政黨」，郭台銘提到，自己是白手起家，能有今日要感謝諸多貴人，他相信人取之於社會，就要用之於社會，人生或許不公平，但教育必須盡可能平權，因此，全台灣每位設立獎學金的善良賢達，都希望優秀的清寒學子們，不用再因為家中經濟壓力或突發變故，不得已放棄學業，告訴他們能力絕對可以爭取到機會，不要因為出身而低頭，更不要因為一時困境而懷憂喪志。

郭台銘接著痛批，沒想到一到了選舉，民進黨連這也能當做攻擊題材，無聊透頂至極，接下來的題材，可能就是聯絡簿的簽名。他舉例，管理學裡頭有個「酒與污水定律」，把一湯匙的酒滴進一桶乾淨的水中，得到的是一桶髒水，比喻組織裡只要出個破壞者，就會讓前人的努力付諸東流。

郭台銘表示，民進黨上至立委，下至側翼，正事不幹專潑髒水，最終污染的是整個社會。他直言，「你們以為攻擊的是政敵，事實上傷害的是台灣社會的良善與互信，以後誰還想做善事？以後誰還敢接受幫助？」，民進黨的起心動念，最終將讓社會進步，還是讓台灣沈淪？

郭台銘最後強調，社會大眾眼睛雪亮，種種劣行都看在眼裡，主流民意對這些爛戲碼早已厭倦，他們會團結努力，實現民意心之所向，全力下架民進黨。