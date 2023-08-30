為了給紛絲「參與感」！　iPhone官方照永遠顯示9：41

▲iPhone時間永遠顯示為9：41。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15的發表會即將到來，許多果粉可能有注意到，蘋果發表會中，新一代iPhone在文宣或是官網顯示畫面時，時間總是為9：41，而這個時間到底有甚麼根據呢？是否有特別意義？

外媒《PopSugar》先前就有過報導，在蘋果創辦人賈伯斯發布第一支iPhone時，當時手機的時間設定為9：42，而後到2010年，第一代iPad發布，就統一改為9：41。根據蘋果iOS軟體高階前副總裁Scott Forestall的說法，這項設定主要希望給粉絲有參與感。

Scott Forestall表示，蘋果設定演講時間為40分，經過演講後，手機出現在大螢幕上，這時候希望手機的時間與觀眾的手錶時間一致，因為擔心演講長度有誤差，因此才設置多一分鐘的緩衝。

不過40分鐘的演講時間也不是鐵則，先前的發表會中，就出現到了9：50的時間，iPhone才正式登場。除了手機之外，Apple Watch也會設定指針時間，設定在10：09，一般手錶會設定在10：10，擔心遮擋LOGO，外界推測蘋果早一分鐘，可能是為了表達自己「領先其他品牌」。