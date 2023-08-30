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iPhone 15系列終於來了！　蘋果秋季發表會9／13正式登場

▲蘋果秋季發表會時間確定。（圖／翻攝官網）

▲蘋果秋季發表會時間確定。（圖／翻攝官網）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15終於要來了！蘋果今日確認秋季發表會時間，將落於美國時間 9 月 12 日上午 10點，台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點。目前秋季發佈會將採用線上形式舉行，會推出果粉們期待的四款 iPhone 15 新機，預計還有 Apple Watch S9 與 Apple Watch Ultra 2 等新品也會亮相。

根據先前流出的新機相關的訊息，其中在外觀上就有三大全新改變，在機身厚度上，iPhone 15 Pro Max將來到歷代最厚，此外靜音開關將改為操作按鈕，並且全系列螢幕邊框也有變化。

▲iPhone 15 Pro新功能外流。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15 Pro具備許多新改變。（圖／MacRumors）

iPhone 15 Pro 在硬體規格上，將配備台積電3奈米製程 A17 仿生處理器、支援 Wi-Fi 6E，預計速度會快，而旗艦機 iPhone 15 Pro Max 也會首度搭載 5 到 6 倍潛望式光學變焦鏡頭。

根據先前爆料，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 將擁有手機史上最薄的邊框，手機廠商都一直在追求最大化手機螢幕空間，減低四個邊框的厚度。外媒Phonerena也表示，預計在 iPhone 15 系列尤其是 Pro 機型上看到的最大變化之一是更薄的邊框。 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 據說邊框窄至 1.5 mm，將成為有史以來邊框最薄的手機。

▲iPhone 15 Ultra諜照。（圖／ICE UNIVERSE）

▲iPhone 15 預計邊框更薄。（圖／ICE UNIVERSE）

iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 可能出現新的操作按鈕，預計與 Apple Watch Ultra類似。這個新按鈕將取代蘋果 iPhone 上的靜音開關。手機靜音時不再出現紅線，蘋果新的操作按鈕可以自定義來執行不同的功能。

爆料指出，iPhone 15 Pro Max 機身厚度，增加預計將來到 8.25mm，而 iPhone 14 Pro Max 機身厚度為7.85mm，已經有許多消費者覺得太過厚重。

▲iPhone 15配色。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15配色。（圖／9to5mac）

此外，目前也有許多關於顏色相關爆料，手機配件廠商imos 發布的貼文中可以看見，共推出 9 色的鏡頭保護貼，且貼文強調「原機色彩、原機搭配」，也就是保護貼的顏色與機身顏色相匹配，根據保護貼顏色推測，預計 iPhone 15 系列將有淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑選擇，而 iPhone 15 Pro 將有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑。

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