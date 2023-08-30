iPhone 15來了！蘋果秋季發表會9月13日登場　神秘邀請函曝光

▲蘋果正式發出iPhone 15系列邀請函。（圖／取自蘋果官網）

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果正式釋出邀請函，確認9月12日（台灣時間9月13日凌晨1點）舉辦秋季發表會，預計迎來全新iPhone 15系列，還可能出現Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等新品。

這次蘋果邀請函上的主題是Wonderlust（好奇心），LOGO圖樣由金色、銀灰色及鈦藍色3色交錯，不僅呈現金屬材質，細節又如同沙子般分解。

這次發表將在蘋果官網上進行直播，按照慣例，iPhone 15系列將會是本次發表會的焦點。

有爆料指出，這次發表會一樣會推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，但全系列取消瀏海，改採動態島設計，且Lightning接口可能被替換為USB-C接口。

至於iPhone 15 Pro和15 Pro Max，外傳將採用鈦金屬框架、更薄更窄的邊框，以及全新自定義靜音鍵，且Pro Max將獨有特殊的鏡頭結構，光學變焦能力大幅提升，但這兩種機型價格可能較前代高出一些。

▼外傳iPhone 15系列可能推出的顏色。（圖／MacRumors）

▼外傳iPhone 15 Pro／Pro Max的機型、重量比較。（圖／記者張靖榕製）