iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

▲iPhone 15系列預計推出顏色。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15 系列預計 9 月雨果粉們見面，而隨著發布時間的逼近，也有越來越多的爆料浮現在檯面上，手機配件廠商 imos 也在臉書上宣傳為 iPhone 15 打造的新產品，不過其中也意外透露全新手機的 9 色選項。

▲imos鏡頭保護。（圖／imos）

從 imos 發布的貼文中可以看見，共推出 9 色的鏡頭保護貼，且貼文強調「原機色彩、原機搭配」，也就是保護貼的顏色與機身顏色相匹配，根據保護貼顏色推測，預計 iPhone 15 系列將有淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑選擇，而 iPhone 15 Pro 將有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑。

先前就有傳聞指出，iPhone 15將會取消金色選項，而這次透露的保護貼顏色，也算是驗證了這個說法。

▲imos鏡頭保護。（圖／imos）

除了顏色之外，imos 官方放出的設計圖，也給了用戶更多資訊，iPhone 15 Pro Max的鏡頭貼高度為 2.1mm、iPhone 15 Pro 為 1.75mm，這樣的鏡頭厚度差異，可能與僅 iPhone 15 Pro Max 採用潛望式變焦鏡頭有關。