夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

▲iPhone 15配色。(圖/9to5mac)

記者陳俐穎/綜合報導

爆料客 Majin Bu 發布推文,暗示蘋果下月發布的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 顏色陣容會新增綠色選項,而且另一位爆料客 Unknownz21 也認證了他的看法,初階 iPhone 15 新增率色選項的可能性很高。

Majin Bu 在 X(原推特)上發布推文,展示了黑色、藍色和綠色三種顏色的 USB-C 街口,並表示在使用插入與拔出感覺比傳統 USB-C 接口更好。他在推文中還分享了淺綠色版iPhone 15 可能的外觀,表示顏色應該會接近 iPhone 12 系列。

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6