iPhone 15上市倒數　郭明錤：本周出貨中

▲郭明錤推測iPhone 15 Pro Max將於本周大量出貨。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據天風國際分析師郭明錤的最新預測，由於市場對供應鏈問題的擔憂，過於保守預估蘋果iPhone 15系列出貨量，因此蘋果近期可能會贏來股價反彈，也表示，目前 iPhone 15 Pro Max將在本周大量出貨。

郭明錤表示，三星今年智慧型手機出貨量已砍至 2.2 億部，若蘋果維持 2H24 iPhone 訂單不變，則 2023 年 iPhone 出貨量可望達至 2.2 至 2.25 億部，超越三星成為最大智慧型手機品牌。此出貨排名對蘋果生態有長期正面的影響。

蘋果 2024年的最新 iPhone 出貨目標為 2.5 億部，郭明錤認為，2024 年 iPhone 出貨量推估可達到 5–10% YoY。因目前三星內部對 2024 年市場需求看法仍保守，故蘋果有可能在2024 年仍為最大智慧型手機品牌。

市場擔憂 iPhone 15 出貨量因供應鏈問題而無法如期出貨， 因此下修出貨量，郭明錤表示，目前預估約 8,000 萬部，但保守看法為 7,000–8,000 萬部，特別是認為 iPhone 15 Pro Max 出貨將遞延。然而，事實上 iPhone 15 Pro Max 將在本週開始大量出貨，且蘋果亦同時增加舊款機種出貨量。在市場過度保守看待出貨導致股價修正與新產品發布有利交易氣氛下，蘋果近期或迎來股價反彈機會。