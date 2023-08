英外委會報告稱「台灣為事實上獨立國家」　外交部︰感謝對台支持

▲英國國會大廈。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者詹宜庭/台北報導

英國國會下議院外交事務委員會30日公布報告,指台灣已為事實上獨立的國家,英國政府應協助台灣免於遭受中國大陸武力威脅,並支持台灣自決的權利,呼籲英國政府應仿效美國及日本,加強台英高層互訪、經貿合作及支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。對此,外交部回應,誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國大陸威脅日增的關注,並感謝對台灣地位及國際參與的支持。

英國國會下議院外交事務委員會今日公布《Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific》報告,針對英國「向印太傾斜」(Indo-Pacific Tilt)政策進行檢討。該報告呼籲,英國政府對中國大陸採取更積極且一致的作為,透過強化嚇阻外交,及整合安全、國防及外交政策等資源,防止中國大陸對英國主權及利益的威脅。

此外,該報告中也提及,台灣已為事實上獨立的國家,英國政府應協助台灣免於遭受中國大陸武力威脅,並支持台灣自決的權利,呼籲英國政府應仿效美國及日本,加強台英高層互訪、經貿合作及支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。

對此,外交部回應,誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注,並感謝對台灣地位及國際參與的支持。

外交部表示,英國是我國理念相近夥伴,雙方在經貿投資、半導體產業、科技、離岸風電及教育等各項領域深化合作,英國國會下議院外委會主席柯恩詩(Alicia Kearns)及「台英國會小組主席」史都華(Bob Stewart)都在近期相繼率團訪台,充分展現對我國的強力支持,未來將持續推動與英國各層面交流及合作,促進兩國繁榮及人民福祉。