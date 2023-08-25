▲迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠，抽一年份月票再送你看LINE TV。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月上路是通勤族一大福音，跨區串連生活圈TPASS搭乘路網更是幫民眾荷包省下不少，民眾更直呼「超划算」。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，一卡通公司更加碼推出優惠活動；宜蘭區月票加碼活動，9月底前，凡iPASS MONEY用戶使用一卡通記名卡購買宜蘭區域月票方案最高即可享750元回饋，中部及南部使用一卡通購買月票也有多項優惠。8月30日各級學校即將開學，也絕對是學生族群的通勤首選。

▲TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月上路是通勤族一大福音，一卡通公司更加碼推出優惠。（圖／記者鄭遠龍攝）

交通部公路總局統計，通勤月票7月上路至今使用人數逐漸成長，一卡通公司配合TPASS政策，於第一波南高屏及中彰投苗月票上線後，第二波持續擴展到北北宜，期待進一步完成全台通勤月票服務動能，並鼓勵民眾多加使用。實際走一趟最先體驗南高屏，一名就讀國立高雄海洋科技大學的王同學開心分享：「因為其實我們這樣每天通勤，這樣超划算，其實省下蠻多錢。」王同學來說，家住在台南天天搭台鐵到高雄上課，以自強號車資來看，一天來回就要212元，每月上課天數20天計算，交通費就超過4000元，就算買台鐵30天月票也要2428元。更別說下了車還要轉乘捷運，通勤費用還要再往上加，如果持有南高屏通勤月票999元方案5天就回本。

▲▼南高屏一日生活圈，台鐵、捷運、輕軌、公車都能無限次數搭乘。（圖／記者鄭遠龍攝）

另一位許同學則表示，平常通勤往返學校與打工處，家住北高雄天天往南高雄移動的他，選擇購買高雄區域399元月票方案，「每天光是這些交通費來說，去回程就將近要200元了！所以月票來說399元，我只要搭4趟我就回本了。」而8月18日剛剛推出，即將上路宜北北的通勤月票算起來更優惠，1800元可以無限次數搭乘國道五號客運，以台北到宜蘭市區的來回全票257元來計算，幫通勤族的荷包省下不少。

▲▼直呼「超划算」！許同學家住北高雄天天往南高雄移動，「每天光是這些交通費來說，去回程就將近要200元了！所以月票來說，399元我只要搭4趟我就回本了。」（圖／記者鄭遠龍攝）



一卡通公司除在7月份率先上路的中彰投苗及南高屏生活圈月票，加碼推出南高屏「TPASS x iPASS你的月票我買單」及中彰投苗「TPASS x iPASS買到賺到」的月票活動，目前也同步在宜蘭月票8月18日預購上線後，同步推出iPASS MONEY用戶購買宜蘭月票加碼方案。即日起至9月30前凡iPASS MONEY用戶使用本人之一卡通記名卡購買宜蘭區域月票方案即送iPASS MONEY 100元儲值金，iPASS MONEY 新戶消費任一筆再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金回饋，最高合計可得250元回饋。

▲▼迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠，抽一年份月票再送你看LINE TV。（圖／記者鄭遠龍攝）

此外，無論是購買「南高屏」或「中彰投苗」或「北北宜」地區月票的iPASS MONEY用戶，活動期間連結指定銀行帳戶最高還可加碼享500元回饋，以購買「中彰投苗」或「宜北北」地區的回饋來說，達成指定條件最高有機會可領到750元的超高回饋。另指定區域月票單月累計搭乘滿40次起，還可獲得LINE TV 14天體驗序號一組。通勤優惠加免費追劇，一舉兩得省很大。

▲一卡通TPASS加碼優惠。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通推中彰投苗「TPASS x iPASS買到賺到」的月票活動。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通推南高屏「TPASS x iPASS你的月票我買單」活動。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通同步推出iPASS MONEY用戶購買宜蘭月票加碼方案。（圖／一卡通公司提供）

更多TPASS通勤月票資訊及加碼活動： https://i-pass.co/58hl4w/