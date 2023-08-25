　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

▲迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠，抽一年份月票再送你看LINE TV。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月上路是通勤族一大福音，跨區串連生活圈TPASS搭乘路網更是幫民眾荷包省下不少，民眾更直呼「超划算」。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，一卡通公司更加碼推出優惠活動；宜蘭區月票加碼活動，9月底前，凡iPASS MONEY用戶使用一卡通記名卡購買宜蘭區域月票方案最高即可享750元回饋，中部及南部使用一卡通購買月票也有多項優惠。8月30日各級學校即將開學，也絕對是學生族群的通勤首選。

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月上路是通勤族一大福音，一卡通公司更加碼推出優惠。（圖／記者鄭遠龍攝）

交通部公路總局統計，通勤月票7月上路至今使用人數逐漸成長，一卡通公司配合TPASS政策，於第一波南高屏及中彰投苗月票上線後，第二波持續擴展到北北宜，期待進一步完成全台通勤月票服務動能，並鼓勵民眾多加使用。實際走一趟最先體驗南高屏，一名就讀國立高雄海洋科技大學的王同學開心分享：「因為其實我們這樣每天通勤，這樣超划算，其實省下蠻多錢。」王同學來說，家住在台南天天搭台鐵到高雄上課，以自強號車資來看，一天來回就要212元，每月上課天數20天計算，交通費就超過4000元，就算買台鐵30天月票也要2428元。更別說下了車還要轉乘捷運，通勤費用還要再往上加，如果持有南高屏通勤月票999元方案5天就回本。

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼南高屏一日生活圈，台鐵、捷運、輕軌、公車都能無限次數搭乘。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

另一位許同學則表示，平常通勤往返學校與打工處，家住北高雄天天往南高雄移動的他，選擇購買高雄區域399元月票方案，「每天光是這些交通費來說，去回程就將近要200元了！所以月票來說399元，我只要搭4趟我就回本了。」而8月18日剛剛推出，即將上路宜北北的通勤月票算起來更優惠，1800元可以無限次數搭乘國道五號客運，以台北到宜蘭市區的來回全票257元來計算，幫通勤族的荷包省下不少。

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼直呼「超划算」！許同學家住北高雄天天往南高雄移動，「每天光是這些交通費來說，去回程就將近要200元了！所以月票來說，399元我只要搭4趟我就回本了。」（圖／記者鄭遠龍攝）

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

一卡通公司除在7月份率先上路的中彰投苗及南高屏生活圈月票，加碼推出南高屏「TPASS x iPASS你的月票我買單」及中彰投苗「TPASS x iPASS買到賺到」的月票活動，目前也同步在宜蘭月票8月18日預購上線後，同步推出iPASS MONEY用戶購買宜蘭月票加碼方案。即日起至9月30前凡iPASS MONEY用戶使用本人之一卡通記名卡購買宜蘭區域月票方案即送iPASS MONEY 100元儲值金，iPASS MONEY 新戶消費任一筆再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金回饋，最高合計可得250元回饋。

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠，抽一年份月票再送你看LINE TV。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲不分區域一卡通公司月月再抽，一年份月票與iPASS MONEY儲值金，活動期間連結指定銀行帳戶，最高還可加碼享500元回饋，如果你是iPASS MONEY 新用戶，消費任一筆還能再享50元儲值金回饋，累積消費滿500元，再享100元儲值金，最高合計可得250元回饋▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

此外，無論是購買「南高屏」或「中彰投苗」或「北北宜」地區月票的iPASS MONEY用戶，活動期間連結指定銀行帳戶最高還可加碼享500元回饋，以購買「中彰投苗」或「宜北北」地區的回饋來說，達成指定條件最高有機會可領到750元的超高回饋。另指定區域月票單月累計搭乘滿40次起，還可獲得LINE TV 14天體驗序號一組。通勤優惠加免費追劇，一舉兩得省很大。

▲▼ 。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通TPASS加碼優惠。（圖／一卡通公司提供）

▲▼ 。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通推中彰投苗「TPASS x iPASS買到賺到」的月票活動。（圖／一卡通公司提供）

▲▼ 。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通推南高屏「TPASS x iPASS你的月票我買單」活動。（圖／一卡通公司提供）

▲▼ 。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通同步推出iPASS MONEY用戶購買宜蘭月票加碼方案。（圖／一卡通公司提供）

 更多TPASS通勤月票資訊及加碼活動： https://i-pass.co/58hl4w/ 

ET快訊
蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識
快訊／10人玩SUP！　23歲男落水失蹤
色男「透明螢光劑」破解密碼鎖！闖女生家架針孔
逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝
快訊／又有颱風！「海葵」最快生成時間曝
水逆來了！　12星座影響一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

又有颱風！今年第11號「海葵」最快下周三生成

逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝

「乳肉國小」萬人朝聖！校友滿頭問號：這我母校？　真實校名曝

一票人做不到！妹子「睡前不滑手機」更崩潰　曝1動作秒入睡

台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

又有颱風！今年第11號「海葵」最快下周三生成

逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝

「乳肉國小」萬人朝聖！校友滿頭問號：這我母校？　真實校名曝

一票人做不到！妹子「睡前不滑手機」更崩潰　曝1動作秒入睡

台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

布萊威一軍亮相！初登板奪勝投　統一3比1擊敗樂天

申皓瑋連兩戰開轟力挺　瑞恩笑：一定要請吃飯

林明禎親媽也超正！年輕絕美婚紗照曝光　網驚：臉一模一樣

王心凌自揭「前2天剛動完手術」　8月狂跑56個行程：不用為我擔心

瑞恩通過富邦測試　丘總點名張進德關鍵一擊很重要

包皮也會生病！泌尿醫點名4病症：恐「頭部」缺血

快訊／10人峨眉湖玩SUP！23歲男落水失蹤5小時無果　搜救明日繼續

蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

線上看！駐新加坡代表處正式發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊　

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

《木曜》溫妮脫了！「雙球炸出」S曲線被看光

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

更多熱門

相關新聞

北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置打卡熱點

北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置打卡熱點

2023北海夜金閃閃「北海潮與火」自即日起至9月3日止，在新北市金山區的中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園與萬里區大鵬足湯公園等3個展區，展出5組由國內外藝術家團隊結合主題與北海岸景觀的戶外藝術裝置，展覽期間每天下午5點亮燈至晚上9點；每周六晚間由即將成真火舞團在中角灣帶來震撼力十足的《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》火舞演出，還有青農火BBQ派對及浪潮市集。

金山區公所爭取機車考照　省去舟車勞頓遠到基隆

金山區公所爭取機車考照　省去舟車勞頓遠到基隆

台南大東夜市爆糾紛　192攤無法營業

台南大東夜市爆糾紛　192攤無法營業

金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

台中最宜居？他卻嘆1問題：老了想搬走

台中最宜居？他卻嘆1問題：老了想搬走

關鍵字：

一卡通台鐵火車捷運公車客運台中彰化南投苗栗台南高雄屏東宜蘭台北新北雙北TPASS通勤月票月票行政院

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

更多

最夯影音

更多
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面