英國調查航管大亂原因　不排除與法籍航空公司有關





▲英國航管陷入混亂。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦29日專電

英國昨天發生航空管制大亂情況，後續影響恐持續數日。調查工作已展開，初步排除事發原因為網路攻擊，首相辦公室則不排除這起事件與法籍航空公司有關。

一名首相發言人今天回應媒體詢問時，未排除事發原因與一家法國航空公司的飛行計畫處理過程出錯有關。

以國際民航組織（ICAO）標準格式擬定的各班機飛行計畫按規定上傳後，由各國航管單位轉檔輸入。在英國，這個單位是「國家航空交通服務公司」（National Air Traffic Services, NATS）。首相辦公室不排除來自法方的飛行計畫轉檔輸入過程出現問題，是造成英國國際航空運輸網大亂的因素。

英方尚未具體說明所謂的問題或錯誤為何，以及責任主要在哪一方。

交通運輸大臣哈波（Mark Harper）今天告訴媒體，專家在檢視相關情況後已清楚瞭解，「這不是一起網路安全事件，而是發生技術問題」。他說，民用航空管理局（Civil Aviation Authority）將進行獨立調查，並向他提出報告。

哈波指出，就影響規模而言，昨天上午發生的航管系統故障事件幾乎是近10年來僅見。政府將檢視是否應作出必要調整，以避免未來再次發生類似情況。

調查報告預計將於幾天內出爐。

英國航管系統的「技術問題」及其衍生的航班進出限制措施已影響數以百計班機和數以千計旅客，昨天約1/3進出英國的航班被迫取消。

NATS昨天中午正式公告航管系統出現「技術問題」，所有航空公司提交的飛行計畫被迫以「手動」模式處理，連帶對航班流量造成限制，但英國未關閉空域。

下午3時許，NATS公告，已修正技術問題，航管作業逐步恢復正常，工程師團隊將持續密切監控系統狀況。

連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）已加開班次，以紓緩英國對外交通運輸壓力。