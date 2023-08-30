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城管沒收商鋪「冥紙、冥幣」惹議　遼陽白塔區市監局：倡導文明祭祀

▲遼寧遼陽白塔區城管全數沒收商戶售賣的「冥紙」及「冥幣」惹議。（圖／翻攝央廣網）

▲遼寧遼陽白塔區城管全數沒收商戶售賣的「冥紙」及「冥幣」惹議。（圖／翻攝央廣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆中元節將至，遼寧遼陽市城管近日沿途沒收商戶售賣的冥紙、冥幣，引起民眾熱議。遼陽市白塔區市場監督管理局昨（29）日回應外界質疑稱，當地提倡文明祭祀，禁止售賣冥紙、冥幣等祭祀用品，一旦發現將會扣押相關物品。

▲遼寧遼陽白塔區城管全數沒收商戶售賣的「冥紙」及「冥幣」惹議。（圖／翻攝央廣網）

《新京報》報導，白塔區城管與市場監管局26日組成聯合檢查組，對當地義學街、曙光路、衛國路等批發市場、農貿市場進行執法檢查，對有經營焚燒類殯葬用品的商鋪依法扣押相關物品，並當場進行登記和警告，堅決杜絕售賣冥紙、冥幣行為。

此外，當地還組織「文明志願者」走進駐街商鋪，宣傳文明祭祀，督促禁售「封建迷信」祭祀用品，提示居民禁止在道路、廣場、公園、居民區、綠地等公共場所焚燒祭祀用品。

對於當地政府的做法，外界也提出許多質疑，包括「焚燒冥紙、冥幣是寄託哀思，不能一禁了之」；「售賣冥紙、冥幣違法？城管扣押有法可依？」等。

▲遼寧遼陽白塔區城管全數沒收商戶售賣的「冥紙」及「冥幣」惹議。（圖／翻攝央廣網）

據了解，遼陽市生態環境局2022年10月曾在官網發出《遼陽市倡導文明祭祀的通告》。通告顯示，在全市範圍內推進文明祭祀、禁止焚燒祭祀用品工作，「禁止製造、銷售、運輸冥紙、冥幣及其他封建迷信祭祀用品，對製造、銷售冥紙、冥幣及其他封建迷信祭祀用品的企業及商戶，由市民政局會同市市場監督管理局，依據《殯葬管理條例》等有關規定予以處罰。」

北京市京師律師事務所律師翟亞龍指出，大陸法律、行政法規和部門規章均沒有將冥幣、冥紙認定為違法的封建迷信殯葬用品，「在法律沒有禁止的情況下，冥幣、冥紙就屬於可以合法生產經營的商品，從全國範圍來看，沒有哪個地方將冥幣、冥紙直接認定為違法的封建迷信殯葬用品。」

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