攤商被揪衣領揮拳攻擊　掉頭抄傢伙一鎚KO城管

記者魏有德／綜合報導

貴州黎平縣一名攤商昨（8）日與城管發生衝突，根據目擊者拍下的影片顯示，這名身穿綠色上衣的攤商被幾名制服城管圍住，隨後便到電動車上拿出一支類似榔頭的物品，朝其中一名城管揮去，只見被攻擊的城管應聲倒地，還一度傳出被攤商打死，讓輿論群起批評這名攤商的暴走行為。不過，隨著完整影片流出，事件出現反轉，外界才得知是城管先辱罵攤商並動手。

▲貴州黎平一名攤商與城管起衝突，持榔頭一擊KO這名城管。（圖／翻攝微博，下同）

《九派新聞》報導，8日下午，黎平縣城市管理綜合行政執法局工作人員稱，確有城管被打，目前已將其送到了醫院，無生命危險。黎平縣公安局工作人員則表示，當時已安排110和120趕到現場處理，該執法人員是被男子用鈍器打擊到了頭部，傷情已得到控制。

根據網友流出的完整影片顯示，這名攤商先是被一名城管揪住衣領，隨後城管突然發難，朝攤商臉部一拳揮去，不過，這名城管反而被攤商摔在地上一頓暴揍，毫無招架之力。

另一段影片顯示，圍觀群眾越聚越多，城管也似乎來了支援，三四名制服城管和這名攤上對峙了一陣，攤商不知因何原因，回頭走向電動車，從車內拿出一支榔頭，直接朝其中一名城管的腦袋敲下去，而這名城管人員應聲倒地，民眾也趕緊報案，要求救護車趕赴現場。

事發後，這名攤商並未逃離現場，而是拿出電話撥打，等待警察到場。根據當地派出所相關人員表示，整起案件仍在調查中，具體原因還無法告知。