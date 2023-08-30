38歲資訊局長趙式隆雙城「首秀」 引古文暢談「數位治理」獲好評

▲北市府資訊局長趙式隆在雙城論壇進行主題演講。（圖／記者趙禕攝，下同）

記者趙禕、魏有德／上海－台北 連線報導

「台北－上海」雙城論壇今（30）日進入主論壇的重頭戲，在主題演講的環節中，38歲的台北市資訊局長趙式隆利用15分鐘左右的時間，在「共創」及「共益」的核心精神下，以「台北通」程式技術開源為主軸，論述清晰明快還不時引經據典，暢談「數位治理中的王道精神」，獲得與會人員好評。

趙式隆在開場時先以兩岸民眾都熟知的電影《蜘蛛人》為例，將台北和上海比擬成智慧城市中的超級英雄，藉此帶出「能力越大、責任越大」的自由開源及共益城市下的「數位治理王道精神」。

趙式隆表示，台北大數據中心裡的台北城市儀表板是全球第一個開放原始碼的城市資料視覺化平台，期待成為儀表板世界中的「安卓系統」為發展目標，希望由台北市為基礎，讓大家可以做出自己的城市資料視覺化平台，並在過程中創造政府技術的新高度。

趙式隆透過「資料」、「工程」、「設計」與「參與」四個面向，闡釋台北市政府如何開放平台讓公眾參與，包括資料開放時不設限也不收取費用；「GitHub」平台允許外界使用、複製、研究，或在原有基礎上，用任何方式進行改動；利用年度舉辦的程式設計節，使動能持續流轉，培養基於市政服務和產品的民間開發者等。

在「台北通」App的基礎下，加上來自政府或民間自行開發的「微服務」，運用開放平台上提供的各式各樣必要支援，完成開發和除錯，進行審查後直接上架發行，成為「共創」的基礎。

同時，台北通的核心程式碼開源後的「城市通」，雙邊共享絕大部分核心程式碼和功能，任何一個人都能以既有基礎，基於本身的需求客製化，開發出新功能，再加上開放社群參與，讓更多人來看，使所有的問題浮現，這便是「共益」的價值所在。

趙式隆還援引古文《鑑誡錄・卷七・陪臣諫》的內容「四海歸仁，眾志成城，天下治理」作爲演講的結語，強調，王道精神的終極目標是希望可以實現大同世界，透過開源共益的精神，目標是對別人好，對自己更好。