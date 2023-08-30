俄軍用機場遭15無人機狂轟！爆炸火光照亮夜空　至少2架IL-76受損

▲普斯科夫州一座軍用機場遭無人機襲擊。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯普斯科夫州（Pskov）一座軍用機場在當地30日遭無人機襲擊，引發爆炸與火災，並導致2架IL-76運輸機受損。

綜合外媒報導，州長韋傑爾尼科夫（Mikhail Vedernikov）在Telegram發布的影片顯示，襲擊發生後，機場的方向出現了一團紅色火光，照亮了整個夜空，機場上空還升起濃濃黑煙，不時傳出可怕的爆炸聲。

韋傑爾尼科夫表示，俄羅斯國防部目前正在普斯科夫機場對無人機攻擊進行反擊，「自事件發生後，我本人一直在現場。據初步消息，沒有人員死亡。 正在釐清破壞規模」。

俄塔社援引緊急情況部門在初步報導指出，4架俄軍主力飛機IL-76在這起襲擊中受損，其中2架運輸機起火，但俄塔社後來將受損飛機改成了2架。俄羅斯目前已關閉相關地區的領空。

俄媒Readovka此前曾聲稱，約有15架烏克蘭無人機襲擊了機場，但它們均已被擊落。BBC指出，普斯科夫州距離烏克蘭只有600多公里，但截至目前為止，烏克蘭尚未對本次襲擊表示負責。