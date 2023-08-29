俄羅斯「聯邦安全局」直升機墜毀　機上4人死亡

▲俄羅斯聯邦安全局（FSB）的一架米-8（Mi-8）直升機墜毀。（圖／翻攝自推特）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）空軍中隊的一架米-8（Mi-8）直升機，在車里雅賓斯克州（Chelyabinskaya oblast）的索斯諾夫斯基區（Sosnovsky district）墜毀，機上4人全數身亡。

根據《真理報》（Pravda）報導，這架直升機墜毀後，沒有造成平民傷亡，也沒有建築物受損，相關部門正在現場進行救援與善後工作，初步掌握的訊息指出，失事原因為機械故障。

《塔斯社》（TASS）報導指出，這架FSB的直升機，當時正在執行戰鬥任務，機上4人全部死亡。

РосЗМІ повідомили, що вертоліт Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області РФ: нібито відмовила техніка. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/XqVV0rSFy7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2023