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「3餐都吃漢堡薯條」健身網紅實測1個月　體檢出現3種可怕變化

記者林彥臣／綜合報導

健身YouTuber「健人蓋伊」日前挑戰1個月內3餐只吃漢堡、薯條等速食，藉此親身實測如果飲食只控制熱量，對體態與健康是否會造成影響，經過1個月後，儘管體重沒有出現太大的變化，但是體檢結果卻出現了3種可怕的不良反應，而且體態也沒有1個月前精實。

蓋伊表示，這次的挑戰將每天攝取的熱量，控制在2900大卡左右，3餐都只能吃漢堡、薯條等速食，也不能攝取任何健身補充品，但是繼續維持所有的健身訓練習慣。

▲▼健人蓋伊實測30天只吃漢堡薯條等速食對身體的影響。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

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▲健人蓋伊實測30天只吃漢堡薯條等速食對身體的影響。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

在挑戰開始的前一天，蓋伊先去醫院做體檢，除了一般的體檢項目之外，還追加了「精子品質」檢查。檢查結果顯示，蓋伊的體重76.3公斤、骨骼肌重量38.7公斤、體脂肪9.6公斤、體脂率12.6%。

經過了30天之後，蓋伊再度到醫院做體檢。檢查結果顯示，蓋伊的體重76.7公斤、骨骼肌重量38.8公斤、體脂肪9.6公斤、體脂率12.8%。

數據看似變化不大，但是體檢報告中，還是出現了3種可怕的不良反應，包括「低密度膽固醇」從90增加到130，已經超過一般標準，長時間下來會造成粥狀動脈硬化，另外精蟲品質檢測也比1個月前下降、內臟脂肪也飛快增加，導致肚子明顯比1個月前胖了一圈。

▲▼健人蓋伊實測30天只吃漢堡薯條等速食對身體的影響。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

▲儘管身體數據差不多，但1個月後肚子明顯胖了一圈。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

蓋伊最後也提醒大家，如果只看總熱量攝取，卻不挑選進食的內容物，是一件「非常可怕的事」。

網友也在留言中回應表示，「謝謝蓋伊，我真的不敢再吃速食了！」、「感謝蓋伊犧牲自己的健康告訴我們常吃速食的後果，看完就完全不想碰油炸食物了」、「真的以後要盡量避免吃速食了，謝謝蓋伊的實測分享」、「為了節目內容我覺得犧牲真的很大，要給蓋伊一個超級respect」、「超級讚，配上市聯醫的專業解說，真的可以給所有國民當健康教育了」。

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