　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞薯條「超無用冷知識」！麥粉驚呼：現在才知道

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥當勞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球連鎖速食店龍頭麥當勞自1984年深耕台灣市場，餐點選擇多樣且出餐速度快，部分門市還提供24小時營業的服務，是不少人在正餐、宵夜的好夥伴！有臉書粉絲專頁在近日分享了一個關於麥當勞的冷知識，就連許多資深的麥當勞粉絲都不曾發現，貼文一出引起一陣熱議。

麥當勞的餐點會隨著市場與時空背景不同，推出不一樣的餐點，但如果像薯條、碳酸飲料等品項就是萬年不敗款，不過，臉書粉絲專頁「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」27日分享，其實麥當勞的中薯與大薯包裝上看似相近，卻有一處相異點是許多人都不曾發現過，那就是裝大薯的紙盒上有一條黃線條裝飾，看起來就像一個大大的微笑，而中薯沒有，讓該粉專直呼「沒用的知識又增加了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥當勞大薯與中薯的包裝分別。（圖／翻攝自麥當勞官方網站）

對此，有粉絲在留言處表示，「我也是現在才知道，但份量感覺都一樣」、「沒關係，有沒有黃線都不影響實際容量」、「難道我是花了10塊買那條線嗎？！」、「大薯的份量才能讓愛吃薯條的人微笑」、「只能裝到那條線不能超過」、「我只知道薯條沒有這麼滿過」、「那黃色就像是對著你笑，盤子一樣」、「有差嗎？都是給你中包的量（泣」、「薯條就這麼長，盒子變長一點也不會裝得變多」。

ET快訊
LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新
獨／李妍瑾答應男友求婚！
快訊／男持刀刺傷22歲女逃跑　高雄警追捕中
由規一軍初登板最速149！　美妻感動現身
八點檔女星出車禍！　坐窗邊遭高速衝擊
傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新說明

最需要用心看的文件　「出差報支須知」

太平洋3颱共舞！專家揭最新路徑「3地成暴雨熱區」　侵台時程曝光

麥當勞薯條「超無用冷知識」！麥粉驚呼：現在才知道

蘇拉「走鋼索」擦邊台灣！專家曝2地暴雨關鍵：還沒安全下庄

中元普渡注意！穿錯衣服恐招「陰晦之氣」衰整年　拜拜11大禁忌曝

錢財滾滾來！「3生肖」明起財運旺爆

公司規定1穿搭！妹子私密處「2個月感染4次」崩潰：好痛苦

獨／交通部人事異動！首任氣象署長、新鐵道局長　全由副局長內升

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

橘貓被唸、抱抱都愛頂嘴　飼主笑：其實牠脾氣很好

他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新說明

最需要用心看的文件　「出差報支須知」

太平洋3颱共舞！專家揭最新路徑「3地成暴雨熱區」　侵台時程曝光

麥當勞薯條「超無用冷知識」！麥粉驚呼：現在才知道

蘇拉「走鋼索」擦邊台灣！專家曝2地暴雨關鍵：還沒安全下庄

中元普渡注意！穿錯衣服恐招「陰晦之氣」衰整年　拜拜11大禁忌曝

錢財滾滾來！「3生肖」明起財運旺爆

公司規定1穿搭！妹子私密處「2個月感染4次」崩潰：好痛苦

獨／交通部人事異動！首任氣象署長、新鐵道局長　全由副局長內升

最強金童秀又來了！　唐西奇狂轟34分10籃板笑擁世界盃2連勝

《灌籃高手》獎學金助學生赴美追夢！新受獎人出爐　井上：盼成重要基石

阿富汗塔利班禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

力挺郭台銘「全裸露球」震撼演藝圈！　71歲恬娃狂喜：好感恩

福特「掀頂露營車」海外發表！首度提供PHEV油電　配備太陽能板

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

愛莉莎莎「換職稱再戰租屋」　房東又回1理由：根本怎樣都會被拒

他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

網紅行動電源爆炸！老闆吐心聲「損失超過1億2千萬」

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

蘇拉越來越猛　近台過程中將成強颱

蘇拉已達強颱水準！估今晚23:30發海警

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

台灣「+9球棒隊」紅到國際！外國客騎車嚇壞了

更多熱門

相關新聞

麥當勞最潮聯名單品正式曝光

麥當勞最潮聯名單品正式曝光

近年麥當勞的花招越來越多，不只曾與Travis Scott、CPFM、CLOT推出潮流聯名，這回加碼找來英國滑板潮牌Palace合作，聯名系列單品也正式曝光！這樣的設計你買單嗎？

前手持有2年加價2608萬　北市女富豪砸2.12億買麥當勞鳥松店

前手持有2年加價2608萬　北市女富豪砸2.12億買麥當勞鳥松店

麥當勞超狂「龍蝦堡」限量開吃！

麥當勞超狂「龍蝦堡」限量開吃！

麥當勞5大品項買1送1爽吃21天！

麥當勞5大品項買1送1爽吃21天！

虎斑貓的5個小知識

虎斑貓的5個小知識

關鍵字：

麥當勞薯條

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面