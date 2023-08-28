麥當勞薯條「超無用冷知識」！麥粉驚呼：現在才知道

▲麥當勞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球連鎖速食店龍頭麥當勞自1984年深耕台灣市場，餐點選擇多樣且出餐速度快，部分門市還提供24小時營業的服務，是不少人在正餐、宵夜的好夥伴！有臉書粉絲專頁在近日分享了一個關於麥當勞的冷知識，就連許多資深的麥當勞粉絲都不曾發現，貼文一出引起一陣熱議。

麥當勞的餐點會隨著市場與時空背景不同，推出不一樣的餐點，但如果像薯條、碳酸飲料等品項就是萬年不敗款，不過，臉書粉絲專頁「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」27日分享，其實麥當勞的中薯與大薯包裝上看似相近，卻有一處相異點是許多人都不曾發現過，那就是裝大薯的紙盒上有一條黃線條裝飾，看起來就像一個大大的微笑，而中薯沒有，讓該粉專直呼「沒用的知識又增加了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有粉絲在留言處表示，「我也是現在才知道，但份量感覺都一樣」、「沒關係，有沒有黃線都不影響實際容量」、「難道我是花了10塊買那條線嗎？！」、「大薯的份量才能讓愛吃薯條的人微笑」、「只能裝到那條線不能超過」、「我只知道薯條沒有這麼滿過」、「那黃色就像是對著你笑，盤子一樣」、「有差嗎？都是給你中包的量（泣」、「薯條就這麼長，盒子變長一點也不會裝得變多」。