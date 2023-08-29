　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃麥當勞「1習慣」女友強硬放生！　老司機見亮點卻笑了

▲吃麥當勞「1習慣」女友喊分。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲許多人習慣將蕃茄醬擠在餐盤紙或衛生紙上。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前心酸表示，他和女友到麥當勞用餐，只因自己從小到大的習慣動作，對方竟毅然決然提分手。大票網友看完直言，只不過是藉口罷了；還有不少人笑說，「可以獨享大薯買1送1囉！」

男網友日前在「爆廢公社二館」無奈提到，「女友因為我這樣做，就說要分手，從小到大我都是這樣擠的，不知道是出了什麼事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見他吃薯條時，先將番茄醬擠在薯條盒邊緣，眼看對方不爽，他又換擠在衛生紙及托盤紙上，怎料女友就是不買單，鐵了心要放生他，讓他崩潰直呼，「拜託...昨天妳都不嫌髒！」

▲吃麥當勞「1習慣」女友喊分。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們紛紛回應，「當女生想分手，你做什麼都刺眼」、「她要分手，你連呼吸都是錯誤的」、「不然番茄醬要擠在哪裡？」「以後就能實現番茄醬自由了」、「可能只是想分手，隨便找個理由」、「可能沒有擠對地方吧」、「不加番茄醬路過」、「我也都這樣擠欸」、「從小到大都這樣擠」。

另外，也有不少老司機抓出亮點，笑虧「別管番茄醬了，說說昨天發生的事吧」、「想知道昨天怎麼了」、「可能是昨天的問題，只是忍到今天找到藉口，但昨天不嫌髒到底是什麼事」、「想了解昨天的部分」。

❤4大瓶洗衣精下殺399、150抽衛生紙「1包不到12元」！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／首波陸警區！　暴風圈明午觸陸
快訊／柯文哲真的領過獎學金　杜聰明兒媳發聲
快訊／80歲以上廢巴氏量表！　侯友宜承諾當選長者直接申請外籍
LIVE／明後天風雨最強　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸上警報！今晚變天「半個台灣紫爆」
快訊／午後雨彈來了！　4縣市大雨特報
31歲高富帥！　害50女淪陷了
淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機記大過
人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豐原高中生輕生！校方認定「不算霸凌」　中市教育局怒：無法接受

中秋限定！好市多「燒烤肉片組」上架　2999元連保冷袋提回家

蘇拉變胖「海警範圍增」　屏東納首波陸警區！暴風圈明午觸陸

蘇拉強碰「年度大潮」！高雄旗津今海水倒灌　部分街道又淹了

快訊／氣象局：17:30發布陸上警報！今晚變天「半個台灣紫爆」

快訊／「4縣市大雨特報」午後雨彈來了！防雷擊強陣風

LIVE／蘇拉傍晚陸警「明後天風雨最強」　氣象局最新說明

蘇拉來襲「交通異動懶人包」　國內8航班停飛、離島23船班取消

吃麥當勞「1習慣」女友強硬放生！　老司機見亮點卻笑了

快訊／登革熱破3000例！再增1死、還有今年首起「母子垂直感染」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

豐原高中生輕生！校方認定「不算霸凌」　中市教育局怒：無法接受

中秋限定！好市多「燒烤肉片組」上架　2999元連保冷袋提回家

蘇拉變胖「海警範圍增」　屏東納首波陸警區！暴風圈明午觸陸

蘇拉強碰「年度大潮」！高雄旗津今海水倒灌　部分街道又淹了

快訊／氣象局：17:30發布陸上警報！今晚變天「半個台灣紫爆」

快訊／「4縣市大雨特報」午後雨彈來了！防雷擊強陣風

LIVE／蘇拉傍晚陸警「明後天風雨最強」　氣象局最新說明

蘇拉來襲「交通異動懶人包」　國內8航班停飛、離島23船班取消

吃麥當勞「1習慣」女友強硬放生！　老司機見亮點卻笑了

快訊／登革熱破3000例！再增1死、還有今年首起「母子垂直感染」

豐原高中生輕生！校方認定「不算霸凌」　中市教育局怒：無法接受

傳明天與郭台銘喝咖啡談合作　侯友宜：從頭到尾沒接到消息

羅志祥豪宅內部「罕見一設備」曝光！23秒片PO網…網驚：太誇張了

今已24架次共機、5艘共艦擾台　國防部：籲北京即刻停止破壞區域安定

一學期20500！新竹成德高中校車費用漲109%　市府回應了

義大利米蘭精品式建築「新濠一匯」　與北市「僅一橋之隔」坐擁強大生活機能

分9000萬家產「他求女友成全1件事」　全場搖頭：分手再找過

確定了！英國外相明訪華　有助中英關係「破冰」

im.B吸金案遭列被告　鄭文燦：沒證據竟任意指控

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

想用手機拍猴子被搶走　妹子反被錄下慌張瞬間

生活熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

氣象局：17:30發布陸上警報！

蘇拉暴風圈碰到！4縣市最可能放假

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警

他不會年輕男必備技能　貼文引戰

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

更多熱門

相關新聞

麥當勞超夯「香芋派」回來了！

麥當勞超夯「香芋派」回來了！

芋頭控終於等到了！麥當勞超人氣「香芋派」睽違300天重磅回歸，不僅每一口都能吃到濃郁芋頭香，還夾雜芋頭顆粒，搭配酥脆派皮，罪惡爆表，8月30日起就能衝全門市開吃，售完為止。

麥當勞薯條竟有「這差別」！網笑：一線之隔多10元

麥當勞薯條竟有「這差別」！網笑：一線之隔多10元

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

麥當勞最潮聯名單品正式曝光

麥當勞最潮聯名單品正式曝光

前手持有2年加價2608萬　北市女富豪砸2.12億買麥當勞鳥松店

前手持有2年加價2608萬　北市女富豪砸2.12億買麥當勞鳥松店

關鍵字：

麥當勞薯條分手放生

讀者迴響

熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面