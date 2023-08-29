吃麥當勞「1習慣」女友強硬放生！　老司機見亮點卻笑了

▲許多人習慣將蕃茄醬擠在餐盤紙或衛生紙上。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前心酸表示，他和女友到麥當勞用餐，只因自己從小到大的習慣動作，對方竟毅然決然提分手。大票網友看完直言，只不過是藉口罷了；還有不少人笑說，「可以獨享大薯買1送1囉！」

男網友日前在「爆廢公社二館」無奈提到，「女友因為我這樣做，就說要分手，從小到大我都是這樣擠的，不知道是出了什麼事？」

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只見他吃薯條時，先將番茄醬擠在薯條盒邊緣，眼看對方不爽，他又換擠在衛生紙及托盤紙上，怎料女友就是不買單，鐵了心要放生他，讓他崩潰直呼，「拜託...昨天妳都不嫌髒！」

對此，網友們紛紛回應，「當女生想分手，你做什麼都刺眼」、「她要分手，你連呼吸都是錯誤的」、「不然番茄醬要擠在哪裡？」「以後就能實現番茄醬自由了」、「可能只是想分手，隨便找個理由」、「可能沒有擠對地方吧」、「不加番茄醬路過」、「我也都這樣擠欸」、「從小到大都這樣擠」。

另外，也有不少老司機抓出亮點，笑虧「別管番茄醬了，說說昨天發生的事吧」、「想知道昨天怎麼了」、「可能是昨天的問題，只是忍到今天找到藉口，但昨天不嫌髒到底是什麼事」、「想了解昨天的部分」。