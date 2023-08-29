麥當勞「超人氣漢堡」每吃必拉！內行人曝：比大冰奶有效

▲麥當勞。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球連鎖速食店龍頭麥當勞自1984年深耕台灣市場，餐點選擇多樣且出餐速度快，部分門市還提供24小時營業的服務，是不少人在正餐、宵夜的好夥伴！不過，日前有網友分享自己吃了麥當勞的一款漢堡，回家後直接跑廁所，直呼比早餐店的大冰奶還要有效果，引起熱烈迴響。

有網友在 PTT 八卦板 發文指出，「麥當勞這漢堡到底是加了什麼啊，平常吃其他漢堡都很正常，吃完勁辣雞腿堡回家直接爆拉，比大冰奶還有效」。

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貼文一出引起不少網友感同身受表示，「每次必拉，真的很神奇」、「勁拉基腿堡」、「他的辣度真的很奇妙，吃完一定肚子痛」、「請正名勁拉雞腿堡」、「請正名勁拉雞腿堡」、「X我也是，吃肯德基的不會」、「便祕剋星」、「原來我不寂寞」。

留言處也有網友分析原因指出，「辣的成分問題吧，我吃麻辣火鍋沒事，吃這個是肚子暴痛，之前PTT有人說是辣精還是？」、「辣的成分有問題，嘴巴不會辣，但對腸胃超刺激，之前就是因為那樣造成腸胃不適慢性病」。

不過，也有吃過的網友表示，「我以前吃也會耶，最近買來吃一次反而沒有」、「我反而從來沒拉過肚子，還常點兩個來吃」、「還好阿我都吃勁啦加冰奶也沒事欸」、「為啥我吃都沒事==」。