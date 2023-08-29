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新冠防疫再鬆綁！9／1起取消機構定期快篩　強制措施只剩1項

▲▼疾管署8/29疫情週報，疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續下降，疾管署副署長曾淑慧表示，考量疫情趨緩，一般護理之家及老人福利機構住民陽性率已持續下降至0.4%，因此自今年9月1日起停止定期快篩措施，調整為有症狀時進行快篩，同時回歸長照機構自主防疫。國內現行防疫規範僅剩下醫療院口罩屬於強制要求，其餘大多已經鬆綁為建議性質或取消。

國內自3/20實施輕症免通報，僅通報併發症（中重症），疾病管制署今（29）日公布最新疫情，上周每天平均新增46例新冠本土併發症個案，比再上周下降8%，上周平均每日新增15例死亡；新增死亡個案中，81%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、86%為60歲以上。近期國內疫情呈下降趨勢，惟仍須持續關注後續疫情變化。

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疾管署指出，新增檢出120例Omicron變異株確定病例，其中55例本土個案分別為54例XBB、1例BA.2.75；另65例境外移入個案均為XBB，以EG.5的27例最多。根據近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB (97%)為主流株，重點變異株以XBB.1.16 (26%)為多，其次為EG.5 (17%) 及XBB.1.5 (14%)。

▲▼9/1起取消一般護理之家、老人福利機構定期公費快篩措施。（圖／疾管署提供）

▲9/1起取消一般護理之家、老人福利機構定期公費快篩措施。（圖／疾管署提供）

曾淑慧表示，考量COVID-19疫情趨緩，一般護理之家及老人福利機構住民陽性率已持續下降至0.4%，因此自今年9月1日起停止定期快篩措施，調整為有症狀時進行快篩，同時回歸長照機構自主防疫，視社區疫情或機構發生群聚時，適時強化健康監測或篩檢措施。

住民及工作人員若有疑似COVID-19症狀或類流感症狀，建議篩檢並就醫評估用藥，並依「人口密集機構傳染病監視作業」進行通報。檢驗出陽性需接受口服抗病毒藥物治療之住民，應請合作醫療院所診療，並依相關指引協助住民按指示進行隔離或治療，以降低中重症風險。

曾淑慧表示，目前新冠防治措施除醫療院所口罩規範外，大多已經改為建議性質。根據疾管署最新規範，8月15日起，醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所，其餘醫療(事)機構調整為民眾建議佩戴口罩場所。

至於秋冬新冠疫苗接種議題，曾淑慧表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計明天開會討論秋冬疫苗接種政策，包含最快9月可望引進的XBB疫苗施打規劃。

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