蝦皮購物「9.9超級購物節」跨界攜新光影城　豪送2000份爆米花

▲瞄準疫後觀影商機！蝦皮購物「9.9超級購物節」攜新光影城豪送2,000份爆米花。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

據財政部統計 ，去年電影類娛樂稅年增逾四成，顯現疫後電影產業逐漸復甦。隨著年底第一檔購物盛宴揭開序幕，蝦皮購物「9.9超級購物節」看準影城人潮回溫，跨界攜手新光影城推出聯名爆米花桶，再豪祭2,000份爆米花免費送，讓用戶線上瘋搶夯品外，線下進電影院還可享用免費爆米花！

除超強跨界合作、強品下殺外，蝦皮購物更看準團購商機，即日起(8/29)至9/8 只要分享蝦拼瘋團購專區活動資訊，就送限量999元優惠券讓你輕鬆花！9/1至9/9參加蝦皮分潤計畫「帶貨大賽」成功導單還有機會抽中9,999元現金！一個人買得快、一群人團購更愉快！

搶攻疫後影視商機 ! 「9.9超級購物節」豪送2,000份爆米花、跨夜直播再抽幸運兒清空購物車

據新光影城預估，今年影城人潮大幅回升，全台票房睽違三年有望突破80億大關。瞄準疫後觀影商機，且根據新光影城統計，高達8成消費者看電影時會購買餐飲，其中爆米花常駐熱銷榜首，蝦皮購物與新光影城強強聯手，推出聯名爆米花桶，再送千份爆米花，9/9當日前2,000位下單的用戶即享爆米花兌換券！即日起至9/9於全台新光影城出示蝦皮購物活動頁面再享限量熱狗堡8折優惠，收看9/8跨夜直播開箱桃園青埔新光影城，只要事先於表單上傳購物車截圖，就有機會抽中清空購物車大獎，抽1名10,000元優惠券，滿滿優惠要讓用戶滿載而歸。

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蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物作為娛樂電商龍頭，向來積極結合時事話題打造兼具娛樂的用戶體驗。近年疫情帶動短影音熱潮，蝦皮購物自製趣味短影音深受用戶喜愛。隨著疫情趨緩，進影城看電影再度成為民眾熱門休閒娛樂活動，今年『9.9超級購物節』我們首度跨界攜手新光影城推出聯名爆米花桶及千份爆米花免費送活動，為用戶線下的娛樂體驗加分，期望透過線下影城的實體人流和觀影體驗為蝦皮購物拓展更廣泛的客群，創造雙贏。」

新光影城市場發展處協理陳宇鈞表示：「新光影城對疫後電影市場抱持樂觀態度，為提供貴賓們更佳觀影享受，我們於去年第四季展開積極改裝，擴大特色影廳布局，期待以新穎設備吸引更多貴賓蒞臨。同時，我們看準蝦皮購物行銷操作活潑及客層廣泛的特性，希望藉由本次合作能接觸到更多消費者，拓展新光影城的客層及服務多元性，透過軟硬實力的雙管齊下，培養更多忠誠客層。」

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隨著近期團購熱潮興盛，蝦皮購物精心打造「蝦拼瘋團購專區」多款夯品下殺5折。迎戰秋老虎選購夏季服飾，絕不能錯過The North Face 男女款潮流印花短袖，經典LOGO設計讓你出門在外超有型，不用千元即可入手；為新生兒專屬打造的小獅王辛巴 蘊蜜質金玻璃寬口防脹氣奶瓶全配組，送禮自用兩相宜，優惠價1,549元。超優惠價格讓你撿便宜外，即日(8/29)起至9/8只要分享團購專區，9/9當日18點前系統就自動歸戶999元優惠券，用完為止，聰明的你還不快揪親朋好友一起搶便宜！

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此外，蝦皮購物看準近年素人、微網紅帶貨趨勢興起，發揮平台用戶基數大的優勢，於去年開始推出「分潤計畫」，邀請用戶於自媒體置入專屬行銷連結，讓愛分享的用戶也能賺現金回饋。於去年雙11首度舉辦衝單大賽，活動期間用戶憑藉超強號召力共帶出破6萬單的驚人成績！今年「9.9超級購物節」升級打造「帶貨大賽」，集結近60樣社群話題夯品祭限定優惠，9/1至9/9活動期間，只要註冊蝦皮分潤計畫，成功導單即可抽最高9,999元現金，導單數越多，中獎機率越高！

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