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蝦皮購物「線上寵物展」　汪喵星球無膠主食罐7折起、18樣寵物爆品下殺1元

蝦皮購物線上寵物展（圖／蝦皮購物提供）

▲寵物商機發燙， 8/20至8/22蝦皮購物打造2023年度最強線上寵物展。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

據農業部估算 ，2022年台灣已登記的貓狗寵物數量已突破200萬隻，財政部更表示台灣寵物相關產業銷售高達387億元。隨著民眾對毛小孩的關愛提升帶動商機，蝦皮購物依站上數據也發現，今年上半年商城寵物相關商品買氣較去年同期成長超過4成，顯見寵物商機發燙！為與各位爸媽一同寵愛毛小孩， 8/20至8/22蝦皮購物打造2023年度最強線上寵物展，不但與超人氣肖像「黃阿瑪的後宮生活」獨家合作外，更網羅汪喵星球、西莎、毛孩時代等知名大牌，展開連續72小時的優惠馬拉松，１元名品、汪星人/喵星人用品大賞，等你上線瘋搶，前100名成功下單者，立即再享價值463元的專屬禮包和黃阿瑪聯名專屬飲料提袋。毛孩爸媽們更別忘了8/22整點上站搶1折優惠券，盡情下單寵愛毛孩的同時還能輕鬆省荷包 !

蝦皮購物除了透過多重優惠造福各位毛孩爸媽，即日起至8/31攜手社團法人台灣流浪貓關懷協會推出「捐款助糧齊護浪貓行動」，熱邀用戶上站透過愛心捐款，幫助流浪貓擁有更好的生活！

蝦皮購物線上寵物展（圖／蝦皮購物提供）

「線上寵物展」推18樣寵物爆品下殺1元！滿額下單再抽總價破萬元小米寵物家電
全台鏟屎官有福了！蝦皮購物「線上寵物展」攜手汪喵星球、西莎、毛孩時代等知名大牌，網羅毛小孩必備飼料、健康保健品、玩具等百樣熱銷寵物用品，推出最低1折起優惠，每日更限時下殺1元名品等你來瘋搶，絕對讓你以無負擔價格就能寵溺心頭寶。98%超高肉含量的汪喵星球 貓咪98%鮮肉無膠主食罐，用最安心的食材打造純天然美味，優惠價331元；享受美食之餘，毛小孩的健康更不可忽視，木入森 貓咪活菌寶益生菌集結18種類型酵素，全方位守護寵物腸胃健康，優惠價509元；貓砂的異味總是讓你受不了 ? 鏟屎官絕對不能錯過的朕系列貓砂，超強除臭力還你清新的居家空間，優惠價115元。多樣夯品瘋下殺外，下單滿999元再抽總價值近萬元的Xiaomi 無線吸塵器 G9 PlusXiaomi 智慧寵物餵食器Xiaomi 智慧寵物飲水機，毛爸媽現在補貨絕對最划算！除了為毛小孩瘋補貨外，蝦皮購物更攜手社團法人台灣流浪貓關懷協會，要號召全台貓奴響應「捐款助糧齊護浪貓行動」，透過百元公益捐款，與協會共同守護流浪貓。

蝦皮購物線上寵物展（圖／蝦皮購物提供）

▲Xiaomi 智慧寵物餵食器。

蝦皮購物線上寵物展（圖／蝦皮購物提供）

▲【好味小姐】滴雞精貓肉泥主食罐。

蝦皮購物線上寵物展（圖／蝦皮購物提供）

▲【御天犬】狗零食。

蝦皮購物線上寵物展（圖／蝦皮購物提供）

▲汪喵星球善用蝦皮站上流量紅利與數位工具優勢，曾創高達業績轉換95%的高成長。

你是狗派或貓派？看汪喵星球如何瘋造節也玩創意！善用蝦皮數位工具創商城業績兩倍成長
在這個生育率下降、毛小孩數量逐年上升的時刻，算進毛小孩的食衣住行，寵物商機10年之間已成長3倍以上，而其中，本土寵物濕食領導品牌「汪喵星球」看準毛小孩需求蓬勃發展，推出亞洲首款無膠主食罐等主打品項，並透過垂直整合供應鏈翻轉市場產銷模式，讓健康的寵物食品不再是奢侈品，改變了台灣飼主濕食餵食習慣，成功站穩市場地位。秉持「讓毛孩吃得更好，陪我們一起慢慢變老」的品牌理念，汪喵星球致力成為被社會所需要的企業與市場標竿，不僅從研發到生產均嚴格把關品質，是國內首個取得ISO14001環境管理認證的寵物食品工廠，並持續投入資源在「搜救犬、慢飛兒」等需要獲得社會關注的角落及NGO議題，發揮企業影響力。

創辦人孫宗德分享品牌於2020年加入蝦皮商城後，搭配站上流量紅利與數位工具優勢，曾創高達業績轉換95%的高成長，並於今年4.4免運狂購節活動中，以迪士尼百年慶典X汪喵星球新品上架專案操作，成功打造對比去年成長近2倍的漂亮成績。談及蝦皮商城背後的行銷關鍵心法，孫創辦人提到除了善用自身產品力開發創意授權新品外，汪喵星球也密切使用蝦皮品牌會員、蝦皮直播及蝦皮廣告進行更完整精準的品牌溝通，創造自身在「產品」、「行銷」與「流量」間獨特的亮眼業績表現。

蝦皮購物「線上寵物展」優惠攻略
優惠一：宅家補貨輕鬆買，寵物強券折上折
• 8/20至8/22每人領至多3張滿1,599 元折150元優惠券 （限購買箱購品項，活動價 9 折起）
• 8/20至8/22下單寵物品類商品滿799元享9折優惠，單筆消費最高現折100元，領券再享3%、5%、10%蝦幣回饋
優惠二：下單就送價值463元的限量寵物禮包
• 8/20至8/21每日前 100 名成功下單者，即贈送寵物展專屬小禮包（蝦小編酒精噴瓶、寵物零食-老北棒棒糖15g、保健試吃包）
• 8/22前 100 名成功下單者贈限量寵物禮包外，加碼再贈蝦皮寵物展 X 黃阿瑪專屬飲料提袋
優惠三：8/22凌晨0、12、 16、 20、 23點5大時段豪灑1折優惠，單筆消費最高折200元
優惠四：8/20至8/22下單寵物商品滿999元小米好禮抽不停
• 頭獎：Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus（市價 5,495元）
• 貳獎：Xiaomi 智慧寵物餵食器（市價 2,695元）
• 參獎：Xiaomi 智慧寵物飲水機（市價 1,495元）

- 蝦皮購物線上寵物展活動：https://shopee.tw/petsexpo
- 蝦皮購物捐款助糧齊護浪貓行動：https://shopee.tw/m/charityportal202308

ET快訊
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快訊／化工系爆炸「9人受傷」！　台大回應了
天母「德東飆車王」撞死人！　怒嗆：重判我就安樂死
女業務為業績「跟男人上床」！　知情人士爆：這行業超多
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