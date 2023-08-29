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饒河夜市爆「千元袋裝芭樂」坑殺觀光客！市場處出手了

▲▼ 饒河夜市,夜市,攤販,坑殺,觀光客,台灣 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 饒河夜市爆出坑殺觀光客的事件。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

近日有網友爆料，他帶著越南朋友到饒河夜市觀光，購買水果卻遭到坑殺，引發許多討論，也有人分享「一袋芭樂上千元」的故事。由於事件不斷發酵，台北市市場處回應，29日會與消保官到場稽查，要求業者標示價格，若有民眾碰到坑殺情況，可以拒絕購買，並且記下資料來檢舉，若查證屬實，將要求改善。

這名網友在Dcard表示，他近日帶著越南來的朋友逛饒河夜市，因為其中一人想吃榴槤，於是他們走到水果攤位打算購買。原先老闆娘十分熱情，也告知「一袋100多元」，沒想到得知朋友越南人的身分，竟然坐地漲價，直接改口討要400元，無奈之下他們只能掏錢結帳。

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這種坑殺觀光客的行為引發討論，也有人分享自身的經驗，先前在饒河夜市購買芭樂，一袋總共140元，沒想到隔壁的韓國顧客購買了小袋份量，結帳金額高達1,000餘元，讓人實在看不下去。

▲▼ 饒河夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲饒河夜市爆出坑殺觀光客的事件，市場處出手了。（圖／記者項瀚攝）

隨著事件不斷發酵，台北市市場處也出面回應，近日網路論壇出現饒河夜市水果攤商售價過高、疑似有坑殺觀光客的情形，因此29日會同消保官到場稽查，也會要求現切水果的業者名標價格，並使用經濟部標準檢驗局檢驗合格的電子秤，也要遵守「問、秤、買、切」的買水果4步驟。

市場處表示，如果現切水果業者沒有先確認總價、詢問購買意願，而有強迫消費的情況，消費者可以直接拒絕，再將攤商的位置、名稱記下，撥打1999來檢舉，如果稽查屬實，會給予書面警告，也將要求自治會確實督導、責令限期改善。

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