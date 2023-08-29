饒河夜市也爆坑殺外國客！一袋芭樂賣千元　經歷曝光全場傻眼

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者謝盛帆攝）



記者朱祖儀／綜合報導

先前士林夜市屢傳水果攤坑殺外國客的傳聞，沒想到現在饒河夜市也發生類似事件！一名網友透露，日前帶越南朋友去逛饒河夜市，想要買榴槤來吃，一開始老闆娘說一袋100多元，但聽到對方是越南人，隨即改口開價400元。文章曝光後，也有人分享，先前看到有外國人買水果，結果一小袋就要上千元。

原PO在Dcard發文表示，日前和越南朋友一起去逛饒河夜市，其中一人想要吃榴槤，發現有水果攤在賣一顆裝袋的榴槤果肉。老闆娘起初看到他們都熱情招呼，且說一袋100多元，但下秒得知對方是越南人，隨即改口說要400元，當下大家都愣住，要買的朋友也不知道該怎麼辦，最後只能勉強擠出笑臉付錢。

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離開之後，他越想越不對勁，認為自己應該挺身而出，不該讓越南朋友白白吃虧，也想起先前士林夜市的水果攤亂象，「現在又出現了嗎？一塊榴槤果肉要400元，是因為看人家是外國人，所以就宰殺嗎？」因此也提醒眾人，在夜市買水果真的要小心一點。

文章曝光後掀起討論，有網友就說「如果一開始說$100多後來變成$400，真的差太多了，若是些許價格出入我覺得還好，這種落差我當下如果有遇到一定會問清楚」、「最可怕的是貴就算了，很多品質跟存放的秘密，如果知道根本不敢買」、「臨時抬價當然不買啊，但既然當下沒有反應，就只能認了」、「直接檢舉」、「下次就直接錄影就好」、「傻眼～～400塊耶，老闆娘還真敢收」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Dcard）



也有人分享經驗，「上次去想說有水果欸，問問看價格，一杯飲料杯的芒果，而且還不是裝滿喔，要2-300元，我外面買4、5顆也才要1、200。那時候有一群觀光客韓國人直接買，超想告訴他們被盤了」、「我之前買芭樂一份140元…隔壁韓國人買一小袋結帳一千多」。