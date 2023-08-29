5小雞「被同框郭台銘」掛看板！藍喊違法　綠譏：見笑轉生氣

▲國民黨立委參選人同時跟郭台銘、侯友宜掛競選看板。（圖／謝克洋臉書）



記者賴文萱／高雄報導

國民黨5位高雄立委參選人，被發現有一面競選看板竟「同框郭台銘」引發熱議，國民黨高雄市黨部第一時間出面表示，候選人們事前毫無所悉，並重申團結堅定唯一支持侯友宜。今（29）日下午再度強調，該面看板是違法看板，要求市府不要行政怠惰，應要求廠商快下架。

國民黨高雄市黨部今日針對郭台銘合體看板召開記者會，主委黃昭順、副主委童燕珍、立委候選人曹桓榮、黃柏霖等人強烈要求市府不要行政怠惰，呼籲廠商限期內儘快下架。

▲黃昭順要求市府不要行政怠惰，呼籲廠商限期內盡快下架，或將採取法律行動。（圖／記者賴文萱翻攝）

主委黃昭順表示，自8/24該面看板上架後，市黨部及候選人本人均不知情，也召開記者會呼籲下架，向市府建管處詢問後，建管處回應，該面看板未依法申請廣告物許可屬於違法看板。她質疑，市黨部也透過1999市民專線等管道逕行檢舉，為何過了這麼久，市府都不願處理？

黃昭順痛批市府行政怠惰，百姓只能自力救濟，經過查找後順利查出看板的廠商，她表示已鄭重要求廠商，以最快的速度下架不合法的看板，不要再造成大家的困擾。她並說，黨部已取得候選人的委託書，限期內不處理將會採取法律行動。

▲5小雞「被同框郭台銘」掛看板！國民黨高雄市黨部急喊違法，要求廠商快下架。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委候選人黃柏霖、曹桓榮再次強調，對於看板的懸掛本人均不知情，同時也向刊登的廠商呼籲，請不要再未經同意就逕自掛出看板，已經造成候選人與黨很大的困擾。「候選人們也強調身為黨的提名人，唯一支持侯友宜是不變的價值與堅持，唯有團結一心，國民黨才有機會能翻轉、立委才能過半！」

民進黨高雄市議員林智鴻對此則表示，前幾天在三民區出現郭台銘加挺國民黨立委候選人的看板，國民黨小雞們「有人支持、樂見其成」想打模糊仗，黃昭順卻氣急敗壞出來指責這是違法看板，他反譏，國民黨自己黨內母雞鬧雙胞擺不平，還見笑轉生氣、亂牽拖，請國民黨不要「袂生牽拖厝邊」。