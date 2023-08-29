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大陸 大陸焦點 特派現場

香港出招救股市！宣布成立「股市流動性專責小組」

▲港股,恆生指數。（圖／CFP）

▲港股近年表現低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港股市近年表現低迷，香港政府29日宣布成立「促進股票市場流動性專責小組」，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並將向特首提交改善建議。

香港政府提到，專責小組由港交所獨立非執行董事唐家成擔任主席，成員包括其他八位來自金融業界的人士、相關政府官員，以及金融監管機構和香港交易及結算所有限公司的代表。

香港政府指出，作為國際金融中心，香港的股票市場既深且廣，是眾多內地和國際企業的首選上市平台，「專責小組將全面檢視影響市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。」

▲▼香港股市（圖／達志影像／newscom）

香港政府強調，專責小組亦會就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。

香港財政司司長陳茂波也說，在國家的堅實支持、香港特別行政區（特區）政府和相關監管機構以及業界的不懈努力下，香港的金融和股票市場取得了蓬勃的發展，匯聚了環球頂尖的金融機構、企業和投資者，成為首屈一指的籌融資平台和投資市場，並貢獻實體經濟的發展。」

陳茂波還說，面對地緣政治以及外圍經濟環境的影響，香港需緊貼市場的變化和需要，作出策略性和前瞻性的規劃，通過短、中、長期的措施，提升競爭力，加速發展。

陳茂波更進一步指出，專責小組匯聚了業界的領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，「我期待他們合力為香港建設更蓬勃、更具競爭力和更具活力的資本市場，向特區政府出謀獻策。」

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