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普渡必拜「經典1罐頭」　他一吃喊噁！老饕揭美味吃法：颱風天神物

▲民俗專家提醒民眾祭拜時不可犯的禁忌，以免弄巧成拙得罪好兄弟，得不償失。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中元普渡。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

每到中元普渡，民眾都會準備許多豐富的供品，來招待好兄弟們，一名網友表示，公司普渡連續2年都買「茄汁鯖魚」，試吃了一口去年留下的罐頭，崩潰直呼「臭到不行」。貼文一出，卻釣出許多人力挺茄汁鯖魚罐頭，不管是配麵、配飯都很搭，「颱風天必備神物」。

有網友在PTT發文，「茄汁鯖魚到底都誰在買？」公司連續兩年普渡都買了茄汁鯖魚，試吃了一口去年普渡拜的罐頭，「臭到不行，含了一小口，毅然決然整罐丟掉，為什麼這種東西能被市場接受？我真的無法理解，普渡拜個玉筍罐頭、瓜瓜罐頭、麵筋罐頭，這些不是好多了嗎？買那到底是什麼？」

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貼文一出，許多網友卻力挺茄汁鯖魚罐頭，「是你那罐漏風腐壞了吧，明明不難吃」、「白米煮粥放一罐就很好吃了」、「茄汁鯖魚配三色豆蠻好吃的」、「颱風天神物你敢嘴」、「加到麵裡煮一鍋，那醬汁無敵讚」、「加個薑，打幾顆蛋，煮蛋花湯」、「煮麵好吃餒」、「加泡麵好吃」、「超好吃，加麵條與雞蛋青菜變一大鍋」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲許多網友愛吃茄汁鯖魚罐頭。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友搖頭，「以前覺得好吃，最近幾次吃覺得腥味很重」、「超級腥，狗都不吃」、「是真的臭，不否認」、「只有老人愛阿，我爸以前也很愛煮，但我每次吃一定全部吐出來，是嘔吐的那種」、「感覺鐵味很重就是了」。

有網友提供菜單，「怕腥的可以加薑、醬油煮一下」、「那個是要拿來料理的，不是直接吃」、「那是要用來煮麵的，誰叫你直接吃啊」、「煮湯麵超好吃耶」、「煮麵用的」、「煮成湯麵，超讚」、「傻子才直接吃，我媽都煮麵加進去各種料」、「煮麵線，加上薑絲超好吃」。
 

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