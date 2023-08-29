1個字毀1段緣？拜月老「信男報成普信男」糗了　聖女現身全笑翻

▲原PO擔心月老不幫了。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少想脫單的人會去拜月老、求紅線，希望神仙指引正緣。卻有男網友糗發文，說他去拜月老，在自報姓名的時候，不小心講錯稱號，「不小心把信男XXX說成普信男XXX了，這樣月老還會幫我嗎？」眾人見狀笑翻，還有網友安慰，「說不定會幫你找到和你一樣出錯，把自己說成普信女的呆呆正妹。」

這位男網友在Dcard發文「那個 剛剛去拜月老」，說他在跟月老爺爺報姓名時，原本想說「信男XXX」，口誤說成「普信男XXX」，不禁糗喊「這樣月老還會幫我嗎？」

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至於「普信男」為何？其實該詞源於大陸，脫口秀演員楊笠在表演時說，「他明明、為什麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」而男生普通卻自信就被縮寫成「普信男」，指條件不怎樣，但卻很有自信、覺得受到很多女生喜愛的男生；此後，也衍生出「普信女」，指條件普通卻有自信的女生。

貼文曝光後，許多人紛紛笑翻，「月老：真是個誠實的孩子」、「月老會幫你，牽線一個誠心同樣在拜神的普信女當你的女朋友，放心吧」、「月老：『上次那個普信女終於等到了！』」「普天下最虔誠信奉祢的男人，沒問題呀」、「所以是笑杯嗎」、「月老直接顯靈跟你說確實」、「好在我都念弟子xxx。」

其中，另一名出糗的女網友留言分享，「我……信女講成聖女。月老：？！」尷尬直呼被自己蠢哭，「月老爺爺應該理解，跟二哈一樣傻的我是單純口誤吧～」這也令不少人笑歪，「月老：本來準備配給你，沒想到妳想當聖女啊」、「說不定月老會聽成剩女，趕快幫你找對象XD！」