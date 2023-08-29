侯友宜參加企業聚會　與婦幼隊宣傳反性騷+反詐

▲侯市長與市警局婦幼隊參加企業大會，宣傳反性騷急反詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市長侯友宜29日上午參加美髮集團在市府舉辦的年度全國主管大會，特別提及民怨之首的詐騙犯罪行為及近期社會輿論反性騷擾「me too」風潮，新北市婦幼隊也利用這個機會，向與會數百位美髮從業人員宣導預防詐騙的重要性，並強調對於性騷擾絕不姑息的態度。

美髮集團賴董事長在去年得知政府頒布新世代打詐行動綱領，全力推動識詐宣導，隨即串聯各大知名美髮連鎖品牌出錢出力，響應政府打詐政策，除捐款獎勵攔阻有功的金融機構行員外，並製作電子海報傳送全國各連鎖門市請從業人員協助宣導，且將防詐騙宣導連續二年排入該集團全國主管大會議程。

集團還邀請新北警局派員到場教導大家如何提高自身警覺辨識詐騙手法，避免被害，而賴董事長身為女性企業家，對於現在社會輿論高度關注的性平議題及性騷擾防治一樣相當重視，所以今天由新北婦幼警察隊防詐宣導外，並詳細解說「性平三法」的適用範圍、申訴制度及面對性騷擾如何保護自己。

侯友宜向來疾呼犯罪預防的重要性，尤其現在預防詐騙和性騷擾議題對社會大眾的生活息息相關，新北市府團隊將持續加強宣導，除了要有效避免民眾被騙外，更要讓社會大眾勇敢向性騷擾說不，尤其性別平等是現在公民意識的普世價值，公部門更應以身作則，以蔚為良善之社會風氣。