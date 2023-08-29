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摩天輪加速「女學生掉出來」　她掛在半空中旋轉！恐怖尖叫影片曝

▲▼印度遊樂園出意外，女學生掉出摩天輪。（圖／翻攝自YouTube）

▲印度遊樂園出意外，女學生掉出摩天輪。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度北部查謨和喀什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地日前傳出遊樂園意外，一段網傳影片顯示，正在轉動的摩天輪遊樂設施上，一名女學生竟然掉出座位外，她雙手緊抓著鐵欄杆，不斷發出驚恐尖叫。據目擊者說法，這座小型摩天輪高度約12公尺，當時工作人員正試圖加速設施運轉，女學生因此失去平衡。

根據英國鏡報與印度媒體Kashmir News Trust報導，這起事件發生在加恩德爾巴爾縣（Ganderbal）的曼斯巴爾遊樂園（Mansbal Park），當時女學生與其他14名同學一起搭乘摩天輪遊樂設施。許多目擊者向媒體表示，工作人員試圖加快摩天輪的運轉速度，過程中女學生失去平衡，從吊掛車廂的縫隙間掉了出來，所幸她立刻抓住了鐵欄杆，才不至於從空中摔落。

影片中女學生不斷發出尖叫，兩名工作人員爬上設施嘗試接近她，而一名男子則在鏡頭外驚呼，「她快要掉下來了。」當地人透露，這座遊樂園是由政府外包的私人廠商經營，但平時是由「非專業人員」來管理設施運作，遊樂設施長期以來都有些小問題，導致孩子們總是處於危險之中。

雖然女學生最後沒有受傷，但查謨和喀什米爾旅遊部長拉希德薩哈（Syed Abid Rasheed Shah）已在X（舊稱推特）上發文表示，這種意外是完全不可接受的，地區行政與旅遊部門將立即對此進行調查，並對違法行為採取必要行動。

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