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大陸 大陸焦點 特派現場

陸特教學校「校長爸爸」狂性侵女童！營造公益形象「只被判3年」

▲▼陸特教學校「校長爸爸」性侵女童　營造大善人形象「只輕判3年」。（圖／翻攝微博）

▲劉愛業營造公益、善心的好形象，但私底下卻猥褻、性侵學生。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北隨縣一間特教學校的校長劉愛業去年被控猥褻、性侵了多名女學生，判決於今年6月出爐，但劉愛業只被輕判3年半，引起大陸輿論不滿。最近有受害學生的家屬透露，劉愛業已被加控強姦罪，警方已掌握相關證據，案件將在9月4日審理。

根據陸媒《紅星新聞》報導，當地警方6月底安排3名受害學生重新做了筆錄，還到醫院進行了婦產科檢查。其中一名受害學生的家長透露，孩子自述受到性侵的影片已經當作證據交給了辦案的警官。

▲▼陸特教學校「校長爸爸」性侵女童　營造大善人形象「只輕判3年」。（圖／翻攝微博）

家長還說，劉愛業已經被加控強姦罪，9月4日上午就將開庭審理，「這次是以『漏罪』的方式重新進行了起訴。」

報導提到，受害學生對於「猥褻」及「強姦」等名詞沒有清晰的認知，並不知道這意味著什麼，加上原本就不擅表達，只能用具體的動作來描述劉愛業對她做過的事情。

報導強調，受害學生描述的情況，疑似已經超出了猥褻的情節。

▲▼陸特教學校「校長爸爸」性侵女童　營造大善人形象「只輕判3年」。（圖／翻攝微博）

不過，形象正面的「劉爸爸」卻在2022年被家長指控長期性侵、猥褻女學生，受害者包含未滿14歲的女童，許多女學生都有被校長「召入」辦公室的經歷，還有很多學生反映，長在辦公室外聽到「哭喊聲」。

劉愛業先前會被輕判3年半，主因就是案件當時是以「強制猥褻罪」處理。根據判決書，劉愛業2018年9月至2022年5月期間多次在校長辦公室及學生寢室撫摸、揉捏數名未成年學生的胸部等隱私部位。

經過公安局司法中心鑒定，送檢的受害學生胸圍左側內面布料中檢出混合基因型，包含劉愛業及受害學生的DNA。

▲▼陸特教學校「校長爸爸」性侵女童　營造大善人形象「只輕判3年」。（圖／翻攝微博）

公訴機關認為，被告人劉愛業作為隨縣博愛特殊教育學校的校長，利用其特殊身份地位，違背他人意誌，多次猥褻在校未成年學生，應當以強制猥褻罪追究其刑事責任。劉愛業自願認罪認罰，可以依法從寬處理。建議判處其有期徒刑三年六個月。

受害學生們的訴訟代理人則有不同意見，認為劉愛業的行為除了猥褻罪以外，還構成了強姦罪。

不過，法院認為，證據無法證實被告人劉愛業存在強姦的事實，最終採納了檢方的建議，以強製猥褻罪，判劉愛業有期徒刑3年半。

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