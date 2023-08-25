男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多亡

▲女子在家讓丈夫接生，失血過多身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦一名男子上網觀看YouTube影片後，竟然自行在家幫妻子接生，最後雖然順利生下一名男嬰，卻因為臍帶沒有徹底剪斷，導致妻子失血過多昏迷送醫，搶救後不治身亡。

事件22日發生在達爾馬普里縣(Dharmapuri)地區，27歲女子洛加納亞吉(Loganayagi)凌晨在家時突然陣痛，即將臨盆，由於她與27歲丈夫馬德許(Madesh)崇尚自然療法(Naturopathy)，所以不打算前去醫院，而是選擇在家讓丈夫幫忙接生。

Tamil Nadu woman dies as husband performs delivery watching YouTube videos pic.twitter.com/rEVvf9m4fG — Indian News Network (@INNChannelNews) August 24, 2023

沒有接受過任何相關訓練的馬德許，只有自行在YouTube上看過相關影片便幫妻子接生，結果順利生下一名男嬰，但是發現很難取出胎盤，後來於隔日上午緊急將妻子送醫。

醫生搶救後仍宣布洛加納亞吉不治身亡，並將遺體送去驗屍。最新消息指出，驗屍發現因為馬德許沒有正確剪斷臍帶，所以導致洛加納亞吉失血過多身亡。警方表示，目前他們已拘留馬德許進行調查，若是發現指控屬實，就會正式逮捕。