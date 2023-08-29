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為市民打造安全運動場所　南消四大隊結合場所辦理搶救演練

▲台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練，並結合第四大隊搶救組合訓練，共計出動消防人員40名及各式消防車輛16輛參演。

▲台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南寶高爾夫球場是由南寳集團家族所投資經營，坐落在台南市大內區頭社里的平緩山坡地上，平時十分重視場所消防安全，除積極加強球場員工教育提升安全意識外，更希望透過消防局演練替場所找出盲點進行改善。

▲台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次演練假設球場餐廳發生火警，訓練所屬員工緊急應變及與消防隊的配合，消防局也趁此機會訓練所屬同仁救災技能，並針對球場內的電動高爾夫球車加強檢視及提醒球場緊急應變方式，期能提供市民更安全的運動處所。

▲台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，因高爾夫球場腹地寬廣，消防單位到場時間恐較久，一旦發生災害時球場員工的初期應變便十分重要，本大隊透過本次演練加強場所消防應變，強化業者自身防災及避難意識。

▲台南市消防局為提升大內區南寶高爾夫球場工作人員自主應變能力，及確保球場內運動民眾安全，29日於該場所辦理員工消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯亦表示，市民安全一直是消防局最重要的工作，消防局所屬人員平時會選定各類場所落實救災訓練，不單是為了消防人員救災技能，也是藉此機會與場所建立救災默契，喚醒防災意識，期能達成市府安全大台南的願景目標。

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