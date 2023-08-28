提升創傷存活率　南消一大高救隊獲贈「輸液加溫器」救護設備

▲台南市消防局第一大隊新營高級救護隊於成功勸募獲得全國第一台院前「輸液加溫器」，以避免患者面臨低體溫的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在創傷的死亡三角中，低體溫正是其中一個致命的因子，它是最容易被忽視的殺手，但卻是最容易可以避免的因子，為了避免此情況發生，新營高級救護隊於成功勸募獲得全國第一台院前「輸液加溫器」，以避免患者面臨低體溫的狀況。

台南市消防局新營高級救護隊與鹽水分隊，日前出勤轄區工廠燒燙傷意外，現場有2名燒燙傷患者，救護人員到達現場時，廠區人員已持續沖水降溫，一般建議儘快將受傷部位浸泡在冷水內，或用流動的自來水沖洗，需沖洗 15-30分鐘以上，以快速降低皮膚表面熱度。

一大隊指出，在面對燒燙傷患者除了確保呼吸道暢通、傷口處理外，不外乎須注意體溫及血壓的維持，因大面積的燒燙傷會造成皮膚受損，進而增加體液流失，並經過長時間的冷水降溫，可能造成患者低體溫的情況發生。

為了避免此情況發生，新營高級救護隊2023年成功勸募獲得全國第一台院前「輸液加溫器」，以避免患者面臨低體溫的狀況，因此於這次的勤務中，救護人員成功給予患者給氧、輸液治療及保暖處置，讓患者維持生命徵象送往燒燙傷醫學中心治療。

針對燒燙傷的處理，建議民眾依造「沖、脫、泡、蓋、送」處理，但須注意若為化學性灼傷，須注意是否為禁水性物質，若所暴露的化學物質為粉末狀，應先將粉末刷掉，再做清洗，以免遇水產生化學作用，引發額外化學灼傷。

南消第一大隊大隊長陳博文表示：感謝善心人士的捐贈讓新營高級救護隊獲得靜脈輸液加溫器，以提升創傷患者的存活率，也期許消防人員在有新設備如虎添翼下，挽救更多寶貴的生命。