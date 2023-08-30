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開學太緊張！小一新生緊抱柴柴不敢上學　正妹警安撫讓他笑了

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

今（30）天是全國中小學開學日，不僅家長一早要送小孩回到校園，警方也安排護童勤務維護學童安全，在新北中和秀山國小前，一名剛上小一的男童牽著黑色柴犬，因為怕生遲遲不敢踏進校門，中和分局女警宋妤姍見狀主動上前，蹲在男童身旁溫柔地安撫，才讓男童緩和緊張情緒，抱了抱心愛的狗狗道別後，願意跟著女警進到校園，場面相當溫馨。

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝）

經過了2個月的暑假，30日為全國中小國開學日，也是新生入學的日子，新北市中和區秀山國小這名小一男童，爸爸帶著家中的黑柴狗狗一起出門陪伴男童，希望能給他加油勇氣，但男童仍因為緊張而在校門口徘徊不進，負責護童勤務的中和分局女警宋妤姍見狀，隨即蹲下身拍拍男童的背溫柔安撫，細心地緩和男童心情，男童這才轉為輕鬆，與爸爸與柴犬揮手道別，在女警的陪同下進入學校。

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝）

中和警分局呼籲，上學期間交通容易壅塞，提醒用路人務必遵守交通規則，並減速慢行優先禮讓行人，另提醒學童上下學要結伴而行，避免落單或行走暗巷，如遇可疑人士尾隨、騷擾，立即向附近商家或是路人求助，即時報警。

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍護童勤務中溫柔安撫小一新生緊張情緒。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北中和分局正妹女警宋妤姍安撫小一新生。（圖／記者陳以昇翻攝）

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