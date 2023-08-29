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賴清德揮軍南下屏東　力挺徐富癸：潘孟安親自訓練的

▲▼賴清德今日上午在競選總幹事暨前縣長潘孟安，屏東縣黨部主委羅平道及多位黨公職陪同下，出席「徐富癸恆春半島聯合競選團結誓師大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德今日前往屏東縣輔選。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣第二選區（屏南）選情膠著，曾為民進黨的無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳「代父出征」，民進黨則改提前縣長潘孟安核心幕僚徐富癸參選。民進黨主席賴清德今（29日）揮軍南下，為徐富癸輔選，強調「由潘孟安親自訓練出來的徐富癸，絕對是鄉親值得依靠與支持的人選」。

賴清德今日上午在競選總幹事暨前縣長潘孟安，屏東縣黨部主委羅平道及多位黨公職陪同下，出席「徐富癸恆春半島聯合競選團結誓師大會」，為徐富癸站台，並與鄉親暢談國政，再接續前往北勢寮保安宮參香祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德所到之處，皆展現超高人氣，不僅誓師大會湧入超過千位熱情相挺的鄉親，賴清德在抵達北勢寮保安宮時，早已等滿支持民眾，要為賴清德加油，現場「凍蒜」「加油」聲不斷，場面十分熱烈。

賴清德強調，屏東是守護民主自由的關鍵席次，台灣民主自由並不是天上掉下來，在場也有許多親鄉都曾為抗議專制威權的政府因而走上街頭，而徐富癸一路從記者工作、服務處主任，到進入縣政府前後擔任潘孟安、屏東縣長周春米的民政處處長，都能夠看出徐富癸是充滿理想性與行動力的政治工作者。

賴清德在推薦徐富癸的同時，也賦予他兩項任務：第一，要擴大服務範圍、持續為屏東鄉親爭取建設；第二，要守護台灣，並促進台灣的民主和平與繁榮。賴說，台灣要持續跟世界的民主陣營站在一起，就要選出有「台灣情」的立法委員、有「台灣心」的政治人物，總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌的故鄉就是屏東，守下屏東深具意義，屏東就是守護民主自由的關鍵席次之一。

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