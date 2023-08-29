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交友軟體Cheers「將停止營運」避免用戶受害！她不捨：回憶要沒了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲Cheers將停止營運。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

若在現實生活中難以認識新朋友，不少人會選擇下載交友軟體。近日有網友注意到，主打「不露臉聲音聊天交友」的Cheers將於31日停止營運！而消息曝光後，也讓一票網友留言直呼，「真可惜」、「從國二玩到現在大三，用過很多，這個最讚」。

有網友在Dcard上，貼出「Cheers」發布的最新公告，內容指出，「親愛的Cheers用戶你們好！這裡有一項重要訊息通知：鑑於近期平台上詐騙行為頻繁發生，儘管我們已全力以赴實施過濾與防堵措施，仍難以完全杜絕。為了避免再有用戶受害，經過周詳的評估與深思熟慮，我們不得不宣布，Cheers將於8月31日停止營運」。

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▲▼Cheers公告。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼Cheers公告。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼Cheers公告。（圖／翻攝自Dcard）

公告也指出，「若你仍有未使用的鑽石及VIP，我們將提供退款服務，金額將按使用比例退還。感謝你多年來對Cheers的支持與愛護。如有任何疑問，敬請隨時透過客服與我們聯繫。再次衷心感謝你長久以來的陪伴，祝各位Cheers」。

消息曝光後，不少網友也留言表示，「其實蠻難過關起來的，對我來說是寶藏交友軟體」、「這裡相對好找聊天的，可惜了」、「我跟老公的回憶要沒了」、「哭了，最近一個月才開始玩，發現除了很多年紀差距很大的人以外，好像算是比較友善的平台」、「不得不說這是一款很佛心的交友軟體，幾乎免費之外，配對成功率高」。但也有網友直呼，「我就是在這裡被騙的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Play商店）

▲目前已無法搜尋到「Cheers」。（圖／翻攝自Google Play商店）

實際查看「Cheers」臉書粉專，最後一則貼文停在2019年，之後再無更新，目前也未對停止營運一事公開發布公告。另外，在Google Play商店、App Store，均已無法搜尋到「Cheers」，該APP可能已經下架。針對上述，《ETtoday新聞雲》已致信詢問「Cheers」，但截稿前未獲回應。

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